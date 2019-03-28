28.03.2019 10:50 436

Рубль утром четверга подрастет к доллару, и на его стороне — уплата налога на прибыль, которая пока может компенсировать текущее настороженное глобальное отношение к риску и возвращение санкционной тематики.

"По мере приближения ко второму кварталу, фундаментальные факторы будут оказывать все меньшую поддержку российскому рублю на фоне сжатия валютной ликвидности. Однако, в краткосрочной перспективе аргументов для стремительного ослабления рубля и закрепления пары доллар/рубль выше отметки 65,50 пока недостаточно", — говорится в аналитическом обзоре Росбанка.

К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,73, и рубль дорожает на 10 копеек от уровня предыдущего закрытия.

К евро рубль набирает 7 копеек, до отметки 72,83.

Сегодня в России завершается уплата налога на прибыль, размер которого в марте существенно превышает значения предыдущих месяцев из-за фактора сезонности.

На форексе среди развивающихся валют сегодня утром вновь преобладает отрицательная динамика после снижения же большинства из них накануне и во вторник.

Нефть марки Brent теряет более трети процента, баррель оценивается в $67,59, дешевея вторую сессию кряду на фоне неожиданного роста запасов в США.

"Внешний фон складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно пессимистичны. Дополнительным неблагоприятным для рынка РФ фактором выступают заявления госсекретаря США Помпео о возможном объявлении новых ограничительных мер против России на встрече НАТО на следующей неделе", — сказала Елена Кожухова из компании Велес Капитал.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ