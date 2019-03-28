28.03.2019 15:30 409

Рейтинговое агентство Fitch подсчитало расходы Центробанка России (ЦБ) на расчистку банковского сектора, говорится в поступившей в РБК презентации Fitch Ratings об основных реализовавшихся рисках в банковских системах СНГ.

«Более $70 млрд потрачено на расчистку сектора от нежизнеспособных банков и тех, которые занимались противоправной деятельностью», — сообщили в Fitch. Агентство ожидает, что дополнительные расходы на расчистку сектора в ближайшие два-три года составят около $10 млрд.

Старший аналитик Fitch Ratings Александр Данилов отметил, что «на сегодняшний момент» потрачено уже около $80 млрд. Данилов уточнил, что при расчетах использовался последний курс доллара, если же брать исторический, то сумма средств на расчистку сектора превысила $100 млрд. «Россия вполне могла бы провести еще две олимпиады с нуля», — сообщил он на Международном финансово-банковском форуме в Ташкенте, передает ТАСС.

К расходам на расчистку банковского сектора Fitch относит, в частности, затраты ЦБ на санацию банков с использованием Фонда консолидации банковского сектора, выплаты возмещения застрахованным вкладчикам и кредиты ЦБ (через Агентство страхования вкладов) на рекапитализацию санируемых банков.

По данным Fitch, с 2005 по 2013 годы через сомнительные операции из России вывели около $280 млрд. После назначения главой ЦБ Эльвиры Набиуллины и начала чистки банковского сектора отток средств через такие операции начал сокращаться и сейчас «фактически прекращен», отметили в агентстве.

В феврале 2018-го Набиуллина заявила, что основная работа по оздоровлению банковской системы России завершена и ситуация, когда «нормальные здоровые банки конкурировали за клиентов с «пылесосами» и другими откровенно мошенническими организациями», осталась в прошлом. При этом единичные подобные случаи сохранились, отметила тогда глава ЦБ.

Константин НАГАЕВ, Екатерина ЛИТОВА