29.03.2019 08:30 513

Счетная палата обнаружила недочеты в использовании средств на проект минфина по повышению финансовой грамотности в России. Из доклада по итогам проверки за 2011-2018 годы следует, что проект хронически недофинансировался, а некоторые его просветительские сайты не информативны. В минфине утверждают, что отмеченные аудитом Счетной палаты недостатки либо уже устранены, либо близки к устранению.

Минфин реализует проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" с 2011 года. Его цели — повысить финансовую грамотность граждан, научить их разумному финансовому поведению и ответственному отношению к личным финансам и семейному бюджету.

Проект софинансируется Всемирным банком (в лице его основного кредитного учреждения — Международного банка реконструкции и развития, МБРР). Его первоначальная цена составляла 113 миллионов долларов (доля заема МБРР — 25 миллионов), позднее она выросла почти в два раза — до 209,7 миллиона долларов. Рост произошел за счет доли софинансирования проекта со стороны России, срок реализации также увеличился — с 5 до 9,5 года.

Однако ежегодно в проект вкладывали меньше денег, чем планировалось, говорится в отчете Счетной палаты. В частности, в 2011 году было использовано только 14,7 процента средств от годового плана, в 2017 году — 70,5 процента (и это максимум за время действия проекта). Такое использование средств займа МБРР и софинансирования РФ, по мнению Счетной палаты, создает риски для достижения целей проекта. В пресс-службе минфина указывают, что утвержденные планы на 2019 год позволяют рассчитывать на то, что все предусмотренные контракты выполнят в полном объеме.

Счетная палата также указала в отчете, что созданные по инициативе минфина просветительские сайты либо не обновлялись, либо некоторые их разделы были не активны, и, следовательно, бесполезны для потребителей. Речь идет о сайтах хочумогузнаю.рф и 50plus.ru . В минфине же делают ставку на расширение функционала ставшего куда более популярным ресурса вашифинансы.рф ., "чтобы он обеспечивал комплексное информационно-образовательное, сервисное и коммуникационное обслуживание широких целевых аудиторий различных возрастных групп". Также обновляется и портал хочумогузнаю.рф, на "заброшенность" которого указывала Счетная палата, добавляют в минфине.

В отчете Счетной палаты говорится также о недочетах в координации и контроле за работой проекта по финграмотности в регионах (в проекте участвуют девять субъектов РФ — Татарстан, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Архангельская, Саратовская, Калининградская, Томская и Волгоградская области). Эти проблемы минфин связывает в основном с организационными изменениями в региональных администрациях. При этом сейчас взаимодействие уже налажено, настаивают в ведомстве. В том числе в Краснодарском крае в 2019 году должен появиться региональный центр финансовой грамотности, аналогичный запустят и в Татарстане.

В ведомстве подчеркивают, что основные индикаторы проекта по повышению финансовой грамотности уже достигнуты. Это принятая на 2017-2023 годы национальная стратегия повышения финансовой грамотности, создание образовательных программ, формирование кадрового потенциала (уже обучены более 30 тысяч тьюторов и преподавателей), работа с Роспотребнадзором и проведение информационной кампании.

Проект на протяжении всего срока его реализации 15 раз оценивался экспертами Всемирного банка удовлетворительно (это наивысшая оценка по методологии организации) или умеренно удовлетворительно в части достижения его целей, а также 11 раз получал такие же отзывы в части оценки хода его реализации, добавляют в минфине.

Роман МАРКЕЛОВ

