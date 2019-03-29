29.03.2019 08:40 323

Рейтинги, присвоенные национальными агентствами стран БРИКС, могут быть признаны на территории всего объединения. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор АКРА Игорь Зелезецкий (агентство участвует в целевой рабочей группе союза по финрынкам). Концепция предполагает учреждение специального содружества агентств, работающих по единым стандартам. Общая система рейтингов откроет дорогу инвесторам на союзные рынки, считают эксперты. Сейчас взаимные вложения сдерживаются, если инвестпроекты не обладают оценками большой тройки агентств выше определенного уровня.

Союз оценщиков

Члены БРИКС планируют создать специальное объединение рейтинговых агентств, в рамках которого они будут работать по единым стандартам. Предполагается разработка общей для БРИКС системы сопоставления рейтингов, присвоенных национальными агентствами, сказал «Известиям» Игорь Зелезецкий. Регуляторы стран, входящих в объединение, должны будут разработать методы взаимодействия в общей системе координат — так называемый мэппинг рейтинговых оценок и шкал. Определенные уровни рейтингов будут служить одним из критериев, позволяющим законно вкладываться в те или иные инвестпроекты или финансовые инструменты. Таким образом, оценки национальных рейтинговых агентств получат взаимное признание на территории всех стран БРИКС.

Кроме этого, предполагается, что участники объединения рейтинговых агентств создадут общую аналитическую базу и будут также присваивать совместные оценки крупным трансграничным проектам, таким как «Один пояс — один путь», добавил Игорь Зелезецкий. Перспектива принять участие в крупных проектах привлечет и других участников войти в союз агентств БРИКС, в том числе международных.

— Развивающиеся рынки — это высокодоходный, но при этом менее понятный инвесторам сегмент. Одна из основных целей объединения агентств заключается в предоставлении прозрачной аналитики, учитывающей страновые особенности, информацией о которых лучше владеют местные агентства, — пояснил гендиректор АКРА. — Благодаря этому инвесторы смогут лучше понимать специфические национальные риски.

Концепция общих стандартов активно обсуждается в рамках Делового совета БРИКС, сказал «Известиям» председатель его российской части и глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. По его словам, стороны пытаются прийти к компромиссу, поэтому единая система оценок кажется наиболее приемлемым вариантом для стран-участниц. Завершить дискуссию и выработать общее решение планируется уже в нынешнем году. В состав Делового совета входят, в частности, руководители ТПП, ВЭБ.РФ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), РЖД и «Ростеха».

Создание общего рейтингового агентства как отдельной организации в ближайшей перспективе маловероятно, считает Игорь Зелезецкий. По его словам, такой проект поддерживает индийское CRISIL (входит в группу S&P), однако он не устраивает большинство участников. Противоречия вызывают будущая страна регистрации агентства, модель его управления и другие вопросы. Союзников беспокоит, что чьи-то интересы могут быть ущемлены, так как возможности для лоббизма у всех разные. Учреждение союза действующих агентств, универсализация рейтинговой отрасли — это более демократичный вариант, приемлемый для всех стран БРИКС.

«Известия» направили запрос в национальные центральные банки союза. В российском регуляторе сообщили, что Деловой совет объединения прорабатывает как создание наднационального рейтингового агентства для членов союза, так и развитие взаимодействия между местными оценщиками стран БРИКС, повышение их роли на международных финансовых рынках. Другие центробанки не ответили на запросы.

Окно в БРИКС

Одна из главных причин интеграции рейтинговой отрасли стран БРИКС — это снижение зависимости от оценок международных агентств Moody's, Fitch и S&P, которым принадлежит более 90% мирового рынка. Прецеденты, когда тройка лидеров оказывала давление на финансовые рынки, уже случались. Так, в начале 2015 года на фоне присоединения Крыма большая тройка резко снизила рейтинги России. Позже в том же году Россия выступила с инициативой создать отдельное общее для БРИКС рейтинговое агентство. Идею союзники поддержали, однако договориться о том, как и где будет действовать будущий оценщик, до сих пор не удалось.

Финансовое законодательство запрещает части инвесторов вкладывать в активы без оценок аккредитованных регуляторами агентств. К такой категории относятся, например, правительство или пенсионные фонды. Поэтому взаимное признание национальных рейтингов в странах БРИКС снизит барьеры для инвестиций внутри союза, считает замгендиректора «Эксперт РА» Сергей Назаров. Он добавил, что появление такой шкалы должно сблизить регулирование финрынков объединения, это откроет новые возможности для выхода национальных агентств в союзные страны.

Не стоит ожидать резкого ускорения обмена капиталом из-за введения общих стандартов, считает глава инвестиционного департамента НПФ «Сафмар» Андрей Есин. Как российские, так и зарубежные НПФ продолжат ориентироваться на рейтинги тех агентств, которые обладают репутацией, проверенной временем, — прежде всего на оценки большой тройки агентств. Поэтому шкала БРИКС не будет активно использоваться рыночными инвесторами стран союза.

Спрос на бумаги, выпущенные компаниями из союзных стран, со стороны НПФ пока действительно минимальный, подтвердил директор инвестиционного департамента НПФ «Будущее» Владимир Кротов. Однако, по его словам, с появлением общего мэппинга ситуация может измениться.

Единые рейтинги будут иметь значение прежде всего для государственных институтов стран союза, уверен профессор РАНХиГС Андрей Шелепов. С их помощью правительствам будет легче реализовывать совместные проекты и финансировать друг друга.

В 2016 году российский Центробанк анонсировал создание собственной системы сопоставления рейтингов. Предполагалось, что мэппинг ЦБ заменит устаревшую, принятую Минфином еще в 2012 году таблицу сопоставления кредитных рейтингов. Однако затем проект был приостановлен. Как говорил зампред Банка России Сергей Швецов, у регулятора пока недостаточно данных для формирования мэппинга. В пресс-службе ЦБ на вопрос «Известий», планируется ли возобновить разработку единой шкалы, не ответили.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ