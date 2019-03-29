29.03.2019 08:50 375

Великобритания продолжит предоставлять финансовую информацию России, но не в рамках автоматического обмена, а по запросу, следует из сообщения Федеральной налоговой службы (ФНС).

Там назвали не соответствующими действительности сообщения СМИ о том, что Великобритания не будет передавать российской налоговой службе информацию о зарубежных счетах российских налоговых резидентов в банках Соединенного Королевства.

"Между ФНС России и HMRC (Налоговая служба Великобритании) налажен качественный обмен налоговой информацией по запросам, а также автоматический обмен межстрановыми отчетами (CbC-reporting) в соответствии с Многосторонней конвенцией административной помощи в налоговых делах", — сообщили в ФНС. Что касается принятия решения о присоединении к автоматическому обмену налоговой информацией о финансовых счетах — это право каждого государства, добавили в налоговом ведомстве.

Великобритания исключила Россию из списка стран, с которыми налажен автоматический обмен налоговой информацией в середине марта. Первым на это обратил внимание The Bell.

"В ходе автоматического обмена государства могут получать первичную информацию о счетах своих налогоплательщиков за границей, после чего предпринимать в отношении них адресные проверки, — комментирует Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group. — При наличии возможности получать данные по запросу налоговым органам нужно уже располагать какой-то первичной информацией по налогоплательщику или иметь достаточные подозрения, что в каком-то банке у него может находиться счет. Так что отказ Великобритании от автообмена с Россией усложняет работу российским налоговикам".

Первую отчетную компанию по автоматическому обмену ФНС завершила в конце 2018 года. В феврале глава службы Михаил Мишустин говорил, что российские налоговики в 2018 году получили финансовую информацию от 58 стран. Сейчас ФНС в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.

Юлия КРИВОШАПКО

