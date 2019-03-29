29.03.2019 09:00 643

Социальные пенсии и ряд государственных выплат в России с началом апреля подрастут — коснется это в первую очередь льготников, в том числе сирот, инвалидов, ветеранов боевых действий и членов семей солдат и офицеров, погибших на военной службе. Кроме того, молодых людей призывного возраста ждет начало весеннего призыва (он продлится до середины лета), а автомобилистов — очередное обновление процедуры оформления полиса ОСАГО. Подробнее об этих и других нововведениях — в традиционном материале «Известий».

Индексация социальных пенсий

В начале апреля в стране произойдет очередная индексация пенсий — она коснется тех, кто получает социальные пенсии и государственные выплаты, в том числе граждан с инвалидностью, членов семей военнослужащих, детей-сирот, ветеранов и участников боевых действий, а также лиц, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф.

Коэффициент индексации социальных пенсий был утвержден правительством в конце марта (документ доступен на портале правовой информации ) и составит 1,02.

В результате ежемесячные выплаты инвалидам I группы вырастут на 207 рублей для взрослых и на 248 рублей — для детей (до 10,5 тыс. рублей и 12,6 тыс. рублей соответственно). Кроме того, на 207 рублей увеличатся пенсии детям, потерявшим родителей, или тем, чьи родители остались неизвестны, а также детям-инвалидам II группы (до 10,5 тыс. рублей во всех случаях). Несовершеннолетние и студенты в возрасте до 23 лет, потерявшие одного из родителей, будут получать на 103 рубля больше (ежемесячные выплаты составят 5,2 тыс. рублей).

Также на 207 рублей увеличатся выплаты членам семей призывников, погибших из-за военной травмы при прохождении службы (до 10,5 тыс. рублей) и на 155 рублей (до 7,9 тыс. рублей) — тем, чей близкий скончался во время прохождения службы от болезни.

Кроме того, на 103 рубля — до 5,2 тыс. рублей, — вырастут социальные пенсии по старости (претендовать на них могут мужчины в возрасте от 65 лет и женщины в возрасте от 60 лет, по той или иной причине оставшиеся без страховых пенсий).

Ветераны Великой Отечественной войны, которые являются инвалидами I группы, как и чернобыльцы, будут получать на 259 рублей больше (пенсия вырастет до 13 тыс. рублей). Для ветеранов, имеющих II и III группы инвалидности, прибавка будет меньше — 207 и 155 рублей (увеличение пенсий до 10,5 и 7,9 тыс. рублей соответственно).

Среди других категорий, которые ждет увеличение выплат, — инвалиды (взрослые и дети) II и III групп, жители блокадного Ленинграда, граждане, пострадавшие вследствие техногенных и радиационных катастроф, те, кто проживает в зоне радиоактивного загрязнения, и те, кто получает материальные выплаты за заслуги перед Отечеством или работу в ядерном комплексе страны. Всего, как ожидается, повышение затронет около 4 млн граждан.

Начало весеннего призыва

С 1 апреля в России, как обычно, начинается весенний призыв на срочную службу в армии. Продлится он чуть больше 100 дней — до 15 июля.

Призыву, как и раньше, подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, признанные годными по состоянию здоровья, служба для них продлится 12 месяцев. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает несколько категорий граждан, которым положена отсрочка, включая студентов и учащихся, тех, кто был признан временно негодным по состоянию здоровья, родителей-одиночек, воспитывающих детей без матери, родителей детей-инвалидов в возрасте до трех лет и тех, кто ухаживает за тяжело больными близкими родственниками, нуждающимися в опеке, в случае если больше нужный уход обеспечить им никто не может.

Полный список тех, кто не подлежит призыву в армию или может воспользоваться временной отсрочкой, доступен на сайте Министерства обороны.

Учащимся, которые в середине лета планируют завершить образование, стоит помнить, что положенная им отсрочка будет действовать до конца августа, поэтому под этот призыв они в любом случае не попадают.

Однако в последние годы возникали сложности, связанные с тем, что действующий закон дает право лишь на одну отсрочку для получения высшего образования. После того как в российских вузах было введено деление на бакалавриат и магистратуру, некоторые магистранты (особенно в случае, если они заканчивали школу уже после наступления призывного возраста, то есть воспользовались сразу двумя отсрочками) не смогли получить дополнительную отсрочку для завершения курса.

Законопроект, по которому призывники, которым 18 лет исполнилось еще до выпуска из школы, смогут претендовать на третью «образовательную» отсрочку, сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Кроме того, если документ будет принят, отсрочку (сроком на один год) смогут получить и слушатели подготовительных курсов при государственных вузах, в случае если они учатся на бюджете и поступили на подготовительное отделение в год окончания школы. Однако пока эти поправки в силу не вступили.

Больше информации о страховых рисках...

Кроме того, с начала апреля при оформлении полиса страхования жизни россиянам должны будут предоставлять больше информации еще до заключения договора. Центробанк обязал страховщиков и их агентов рассказывать клиентам об основных рисках, связанных с приобретением такого полиса, и наиболее важных условиях договора. Это следует из указания регулятора, которое в конце марта зарегистрировал Минюст.

Инвестиционное страхование жизни — это программа накопительного страхования, которую предлагают многие отечественные банки. Взнос клиента вкладывается частично в высокодоходные инвестиционные инструменты (связанные с повышенными рисками) и частично в более безопасные (но и менее доходные) инструменты.

Потенциально, в том числе при благоприятной ситуации на рынке, такие инвестиции могут принести существенную прибыль — именно это нередко привлекает потребителей.

Однако многие из них, оформляя договор, не понимают, что такой результат является возможным, но не гарантированным и в итоге доход вовсе может оказаться нулевым. А многие продавцы таких услуг при оформлении договора, в свою очередь, этот момент не проясняют.

«Сейчас продавцы зачастую не раскрывают все особенности предлагаемых продуктов, что приводит к завышенным ожиданиям клиентов. Особенно эта проблема актуальна для инвестиционного страхования жизни, которое многие граждане воспринимают как альтернативу банковскому вкладу», — цитирует сайт Центробанка слова директора департамента страхового рынка Банка России Филиппа Габунии.

По новым правилам, во-первых, страховщики и их агенты до заключения договора должны будут в обязательном порядке прояснять, что высокая доходность по такой программе не является гарантированной.

Кроме того, они должны будут рассказать о возможностях (и порядке) возврата денежных средств, в случае если клиент захочет расторгнуть договор, а также о принципах начисления инвестиционного дохода при приобретении полиса инвестиционного страхования жизни в целом. Еще один важный момент — средства, вложенные по программе инвестиционного страхования жизни, не являются банковским вкладом, а значит, не подлежат страхованию через Агентство страхования вкладов (АСВ). Об этом компании тоже должны будут рассказать клиентам.

Помимо этого, страховщики должны будут подробно объяснять, как именно планируется распоряжаться средствами: в том числе о том, сколько пойдет на собственно инвестиции, а сколько — на покрытие расходов страховой организации и выплату комиссии посреднику.

Информацию клиентам должны будут предоставлять в форме отдельной таблицы, которую подпишут обе стороны до заключения договора. При оформлении договора через интернет таблица должна быть предоставлена в электронном виде.

...и больше выбора при оформлении ОСАГО

Со 2 апреля несколько изменится процедура оформления полиса гражданского страхования для автомобилистов (ОСАГО). Так, теперь при покупке полиса можно будет самостоятельно выбрать компанию-страховщика с помощью систем «Единый агент» (для покупки «бумажной» версии полиса) и «е-Гарант» (при покупке полиса онлайн). В них будут представлены компании, имеющие лицензию на осуществление подобной деятельности. Ранее система назначала компанию – продавца полиса автоматически.

Также в рамках большой реформы системы ОСАГО, которая реализуется в стране не первый год, коэффициент бонус-малус (он предполагает надбавки в случае аварийного вождения и, наоборот, скидку при отсутствии ДТП, то есть напрямую влияет на стоимость полиса) для каждого водителя теперь будут устанавливать раз в год, 1 апреля, чтобы избежать путаницы при расчетах.

Рассчитывается коэффициент по итогам прошедших 12 месяцев, и, если за это время у вас не было аварий, значит, скорее всего, полис подешевеет (если же у водителя были ДТП, то, наоборот, подорожает). При этом если полис уже был оформлен до 1 апреля, то пересчитывать его стоимость не будут, просто эти изменения будут учтены в следующий раз.

Зато роста цен на топлива, скорее всего, ждать не стоит — заморозку цен в стране продлевают до июля. О том, что правительству удалось прийти к соглашению с нефтяниками, стало известно в конце марта.

Напомним, что действующее соглашение о заморозке цен истекало 31 марта. Решение продлить его еще на три месяца связано в том числе с введением нового механизма регулирования экспорта нефтепродуктов на территории стран ЕАЭС, поскольку изменения могут повлиять на розничные цены.

Обновление списка товаров со льготной ставкой НДС

Наконец, в начале апреля вступит в силу обновленный перечень товаров, для которых действует льготная ставка НДС в 10%. В этот список входит большая часть продовольственных товаров — в том числе свежее мясо, птица и рыба, различные консервы, субпродукты, крупы, молоко и молочные продукты, — а также детские товары.Теперь в списке появились, например, и корма для животных — их производители и компании, которые их импортируют из-за границы, также смогут платить пониженный налог.

Напомним, что в России с начала 2019 года базовая ставка НДС была повышена на 2% — до 20%. Обычных потребителей это напрямую не коснулось, поскольку налог на добавленную стоимость платят предприятия, однако косвенно повышение ставки на стоимость розничных товаров все-таки влияет — в том числе из-за увеличения увеличения расходов производителей и импортеров. Включение товаров в «льготный» список позволяет такие риски свести к минимум.

Возможность его расширения обсуждалась с лета 2018 года, новый вариант перечня был утвержден правительством еще в начале 2019-го, однако вступит в силу только в апреле, с началом нового налогового периода для НДС. Одновременно в это время обновится бланк декларации по НДС, а также еще ряд документов, связанных с этим налогом, актуальных для юрлиц.

Евгения ПРИЕМСКАЯ

