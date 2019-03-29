29.03.2019 09:30 355

Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников, близких к правительству, администрации президента и Центробанку. Решение было принято после «закрытого» всероссийского опроса населения, проведенного ВЦИОМ по заказу АП. Реакция россиян оказалась негативной, рассказал «Известиям» источник, знакомый с результатами исследования общественного мнения. Люди еще не оправились от потрясения, связанного с повышением пенсионного возраста, и все реформы в этой области воспринимают с неодобрением, пояснил он. Авторы идеи, представляющие финансовый блок, настаивают на скорейшем запуске механизма ИПК, но источники «Известий» к перспективе принятия проекта в этом году относятся скептически. Политологи согласны, что система необходима, но в этот раз важно не испортить хорошую идею неудачной реализацией.

За спрос ИПК не дают

26 марта на расширенном заседании коллегии Минфина первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта об ИПК. Он акцентировал внимание на том, что система позволит решить как проблему длинных денег для инвестиций в экономику, так и повышения пенсий. В этом его активно поддержала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

О высокой степени готовности документа представители финансового блока говорят уже несколько месяцев, но пока кроме авторов его никто не видел. Последним декларированным дедлайном для начала общественного обсуждения был конец ноября 2018-го. С тех пор высокопоставленные представители Минфина и ЦБ периодически обещают скорейшее внесение документа. Но — уже без конкретики, когда именно это будет сделано. И это неслучайно. По информации «Известий», в 2019 году в АП было принято решение перенести введение системы ИПК.

— Осенью прошлого года общественное мнение было негативно настроено к таким изменениям в связи с решением о повышении пенсионного возраста. Это и показал первый опрос. Поэтому до конца года на внесение проекта, который неизбежно ассоциировался с пенсионной реформой и мог спровоцировать новый всплеск недовольства, был наложен мораторий, — сообщил источник «Известий», близкий к правительству.

Он рассказал, что ВЦИОМ провел повторное исследование уже в 2019-м, когда страсти улеглись.

— Да, такое исследование проводилось, — подтвердил еще один собеседник «Известий», близкий к АП и знакомый с данными опроса. — Результаты плохие. Люди пугаются всего, что связано с пенсионной реформой. Шок от недавнего повышения пенсионного возраста слишком велик.

Как удалось выяснить «Известиям», всероссийский телефонный опрос проводился по стандартной выборке ВЦИОМ — 1600 человек.

Не время вводить

Собеседник «Известий», близкий к АП, рассказал, что, в принципе, в администрации президента не против введения системы ИПК, просто сейчас этот шаг там считают несвоевременным.

— Запускать в такой момент механизм ИПК — изначально обрекать его на непопулярность, — отметил он, добавив, что пока конкретные сроки запуска системы не обсуждаются. — Решение было принято отложить на неопределенный срок.

Эту же информацию «Известиям» подтвердили пять источников, близких к правительству, администрации президента и Центробанку.

Как полагает директор фонда исследований ИСЭПИ Александр Пожалов, после повышения пенсионного возраста люди резко снизили доверие к новым социально чувствительным инициативам правительства.

— В этой ситуации финблоку будет сложно объяснить, что ИПК вводится в интересах людей, а не бюджета или компаний финансового сектора. Аргументам чиновников общество не поверит, — сказал «Известиям» политолог.

Перед запуском механизма ИПК правительству нужно повысить доверие граждан к негосударственным пенсионным фондам, репутация которых пострадала после событий с рухнувшими банками, аффилированными с девелоперами, полагает он.

Согласен с коллегой и политолог Антон Хащенко. По его мнению, перед реализацией реформ в пенсионной сфере необходим широкий и аргументированный диалог с населением, а также — гарантии, что государство не поменяет правила, как в случае, например, с мораторием на пенсионные накопления.

С этими доводами не согласен глава АПЭК Дмитрий Орлов, который уверен, что введение системы ИПК необходимо для развития пенсионной системы.

— Предложение вице-премьера Силуанова о запуске механизма ИПК весьма своевременно с точки зрения общественных настроений. Негативный эффект от пенсионной реформы исчерпан, а базовая готовность к структурным и социальным реформам сформирована, — пояснил он.

Источник «Известий», близкий к Центробанку и знакомый с ходом обсуждения, отмечает, что систему принимать надо, «но в этом году, по крайней мере до сентября, никаких подвижек в этом вопросе однозначно не будет».

— Зачем нагнетать общественную напряженность? — задается он вопросом.

Будущее и настоящее

У авторов идеи ИПК — свое представление по поводу своевременности и сроков запуска механизма. Именно перед правительством стоит задача по повышению пенсий, с одной стороны, и сохранению инвестиционного потенциала пенсионных накоплений (на данный момент в системе порядка 4,5 трлн рублей), с другой. Большая часть этих средств вложена в корпоративные и государственные облигации (совокупно почти 80%). И для правительства очень важно не потерять этот ресурс.

Система ИПК была презентована в 2016 году как ответ на разрастающуюся проблему, возникшую из-за объявленного в 2014 году и постоянно пролонгируемого моратория на пенсионные накопления. Страховые взносы размером в 6%, которые до того момента поступали в накопительную часть, стали страховой частью и используются на текущие выплаты. Отсутствие новых поступлений с учетом перспективы начала массовых выплат в 2022 году — неизбежный тупик для накопительной системы.

ИПК разрабатывался в качестве компромисса между нынешними потребностями бюджета и будущими пенсиями граждан. Система предполагает, что накопления будут сохранены, но в дальнейшем взносы (до 6%) будут осуществляться из зарплат граждан. Государство гарантирует сохранность этих средств через систему страхования, также идет речь даже о закреплении их в виде собственности (сейчас накопления собственностью застрахованных лиц не являются).

Если не принять ИПК, неоднократно подчеркивали представители финансового блока, невозможно будет обеспечить значительное повышение пенсий, а экономика в 2022–2030 годах потеряет триллионы рублей.

Дело в том, что из-за моратория средний накопительный счет у большинства россиян находится на крайне незначительном уровне. Сейчас он составляет менее 70 тыс. рублей. Без развития накопительной системы в соответствии с так называемым «выплатным законом» (360-ФЗ) эти средства большинство граждан просто получат «на руки». А значит, деньги придется конвертировать из ценных бумаг. В прошлом году первый зампред ЦБ Сергей Швецов озвучил оценку потерь для экономики — около 4 трлн рублей.

Проект-невидимка

За три года после презентации концепции ИПК система много раз обсуждалась, обзавелась сторонниками и противниками, но механизм до сих пор не только не запущен, но даже не представлен законопроект. В «старом» правительстве (до мая 2018 года) самым серьезным оппонентом выступал социальный блок — Минтруд и его куратор вице-премьер Ольга Голодец. Сменившая ее Татьяна Голикова идею поддерживает, о чем неоднократно говорила, подчеркивая необходимость соблюдения принципа добровольности.

Об отсрочке внесения законопроекта ИПК говорят не только многочисленные источники «Известий», но и факты. Перед запуском процедуры такие документы, как правило, широко обсуждаются. Опрошенные «Известиями» участники рынка сообщили, что проект для ознакомления им пока не присылали, хотя два варианта концепции в свое время были отправлены им до официальной презентации.

В пресс-службе Минтруда России, куда документ должен поступить для межведомственного согласования, сообщили, что «законопроект в министерство не поступал».

Аналогичный ответ «Известия» получили и в Госдуме.

— Я знаю основные положения этого проекта, но рассуждать о конкретном тексте мы не можем, — заявил «Известиям» руководитель рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений Госдумы Дмитрий Скриванов. — Это как с фразой «Казнить нельзя помиловать» — даже запятая или слово может сделать документ совершенно иным.

По словам депутата, конкретных сроков ИПК не обсуждалось.

— Но с точки зрения бизнеса, рядовых граждан и депутатов Госдумы, оптимально было бы принять решение в мае. Но на данный момент документ находится в правительстве, и когда поступит в Госдуму, мы компетентно сказать не можем, — сообщил Дмитрий Скриванов.

Он рассказал, что на недавнем заседании рабочей группы звучали мнения, что введение ИПК необходимо, поскольку «существующая пенсионная система себя изжила, а многие решения, принятые на длительный период, не дают ей реальной альтернативы, а только усугубляют и пролонгируют проблемы». То есть депутат высоко оценивает перспективы прохождения законопроекта через Госдуму, хотя и отмечает, что законодатели еще в прошлом году рекомендовали авторам предусмотреть максимальные гарантии и защиту средств граждан.

В Центробанке от комментариев воздержались, переадресовав вопросы к разработчику документа — Минфину. В финансовом ведомстве на запрос «Известий» о сроках внесения законопроекта ответили, что «вопрос прорабатывается». ЦБ комментариев не предоставил.

Анна КАЛЕДИНА, Ангелина ГАЛАНИНА