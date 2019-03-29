29.03.2019 09:40 339

Конкурсные процедуры на участие в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» начнутся с понедельника, 1 апреля. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, выступая на Красноярском экономическом форуме, передает корреспондент РБК. Всего на нацпроект предполагается выделить 956 млрд руб., победителям будут предоставлены гарантии по кредитам.

Минпромторг обязуется субсидировать часть процентной ставки по кредитам — до 4,5%, добавил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Максимальный размер кредита — до 60 млрд руб. по инвестиционным проектам и до 30 млрд руб. по другим. Условие для представления субсидии — заключение специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0).

Итоги конкурса будут подведены 15 мая, пояснил руководитель Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев. «Существенно переплюнем цифру в 250 заявок на конкурсе», — сказал он.

Эксперты просмотрели 1200 проектов, из которых 690 — в агропромышленном комплексе, 188 — в химической промышленности, 121 — в машиностроении, 115 — в лесопромышленном комплексе, 83 — в металлургии и драгметаллах.

«Все ищут альтернативы [поставщиков], мир меняется, нам не нужно упустить свой шанс», — отметил Слепнев. По данным РЭЦ, ключевые меры поддержки на 2019 год составят 9,5 млрд руб., которые пойдут на субсидирование процентных ставок. Также будут предоставлены субсидии на транспортировку: 14,2 млрд руб. — на продукции промышленности, 1,3 млрд руб. — на продукцию агропромышленного комплекса, а также 3,1 млрд руб. — на выставки.

Цель нацпроекта — достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд в год, в том числе продукции машиностроения — $50 млрд в год и продукции агропромышленного комплекса — $45 млрд в год, а также объема экспорта оказываемых услуг в размере $100 млрд.

Тимофей ДЗЯДКО, Григорий ДУБОВ