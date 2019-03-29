29.03.2019 10:30 506

Специальные инвестиционные контракты (СПИК) будут переориентированы на предоставление преференций под производство в России высокотехнологичной продукции. Правительство на заседании утвердило пакет поправок в федеральный закон о промышленной политике, Налоговый и Бюджетный кодексы, уточняющие принципы специнвестконтрактов. Этот механизм набирает популярность, и все большее количество российских и иностранных инвесторов обращаются за разрешением заключить такой СПИК.

Спрос не только рождает предложение, но и позволяет властям в какой-то степени диктовать условия инвесторам, и в кабинет министров решили от количества переходить к качеству. Раньше СПИКи, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, заключались по любым видам продукции — лишь бы инвестиций было больше. Теперь в механизме решено зафиксировать его связь с разработкой и внедрением технологических новинок. "Теперь предметом контракта может быть исключительно высокотехнологичная продукция, потому что преференции должны быть для продукции, в которой мы в максимальной мере заинтересованы и в ее серийном производстве на территории нашей страны при наличии разработанной или приобретенной современной технологии", — рассказал премьер. Перечень таких технологий будет утверждать правительство. Набор льгот для инвесторов тоже будет уточнен в сторону расширения. Предельный срок СПИКов увеличивается до 20 лет; на весь срок действия контракта продлеваются льготы по налогу на прибыль, земельному и транспортному налогам, налогу на имущество; вводится возможность раздельного учета доходов и расходов инвесторов, чтобы легче было рассчитать налог на прибыль. "Исключается требование по нижней границе объема инвестиций", — подчеркнул премьер. Таким образом инвестор с незначительным объемом вложений в важное производство тоже попадет под действие механизма. Это откроет доступ к СПИКам малому бизнесу, который в значительной степени занимается разработкой и внедрением инноваций.

С введением в отношении нашей страны санкций, закрывших доступ в том числе ко многим технологиям, в правительстве составили широкий список высокотехнологичной продукции, выпуск которой в России необходимо наладить в кратчайшие сроки. В этом перечне значатся и газовые турбины высокой мощности.

Правительство утвердило правила предоставления бюджетных субсидий отечественным предприятиям для решения задач импортозамещения в газотурбинных технологиях. Поддержка будет оказываться разработкам образцов линейки газовых турбин средней и большой мощности в диапазоне 60-80 МВт и 150-180 МВт. Стоимость проекта по созданию производства составляет не менее 14 миллиардов рублей: 7 миллиардов в 2019-2021 годах заложены в федеральном бюджете, еще не менее 7 миллиардов правительство рассчитывает привлечь из внебюджетных источников. До конца 2032 года в России предполагается произвести минимум 22 отечественные газовые турбины. При продаже оборудования будут заключаться договоры на длительное обслуживание техники.

Теперь предметом контракта может быть исключительно высокотехнологичная продукция

Также министры распределили ряд субсидий для регионов. Из Резервного фонда 3,2 миллиарда рублей предоставят Забайкальскому краю, где хронически тяжелая бюджетная ситуация. Средства должны обеспечить сбалансированность бюджета края. 900 миллионов рублей поступят в регионы в рамках реализации мероприятий национального проекта "Культура". На создание 110 муниципальных библиотек в 38 регионов направляется 700 миллионов рублей. Еще 200 миллионов рублей предусмотрены 33 регионам для создания 80 виртуальных концертных залов.

Владимир КУЗЬМИН