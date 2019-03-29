29.03.2019 10:40 469

«Я не знаю хорошо бизнес Абызова, но я знаю, что участившиеся случаи вмешательства силовых структур и подобного рода их игра на поле экономики и бизнеса опасна и будет негативно сказываться на нашей экономике и политической жизни», — прокомментировал Forbes на Красноярском экономическом форуме первый заместитель председателя совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев дело экс-министра Михаила Абызова, арестованного по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества.

«Я не считаю, что это политический конфликт. Не буду говорить, что компания E4, аффилированная с Абызовым, являетя нашим крупным должником. Но явно видно участие силовых структу, мне это тоже не нравится», — добавил Сысуев.

Экс-министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов на этой неделе был арестован по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. В СИЗО он пробудет как минимум до 25 мая.

Альфа-банк — кредитор обанкротившейся инжиниринговой «Группы Е4», созданной Абызовым. Вместе с другим кредитором, кипрской Redeliaco Holdings Ltd, банк требует взыскать с Абызова и других лиц, контролировавших компанию, 33,6 млрд рублей.

Ярослав БАБУШКИН, Forbes Staff, Нинель БАЯНОВА, Forbes Staff

