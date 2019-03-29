29.03.2019 10:50 367

Арбитражный суд Москвы назначил на 27 мая рассмотрение заявления госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности восьми контролировавших АО «СтарБанк» лиц и взыскании с них 15,2 миллиарда рублей, говорится в определении суда.

В ходе конкурсного производства АСВ было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию заведомо невозвратной задолженности технических юридических лиц. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам.

Кроме того, при наличии соответствующих оснований руководителями банка не предпринимались меры по предупреждению его банкротства.

В результате указанных действий контролирующих СтарБанк лиц, а также их бездействия произошло, как считает АСВ, существенное ухудшение финансового положения банка.

Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, отмечается в сообщении.

Арбитраж Москвы 10 августа 2016 года признал АО «СтарБанк» несостоятельным (банкротом).