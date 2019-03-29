Рубль и ОФЗ в плюсе из-за улучшения внешнего фона и в противовес рынкам Турции

29.03.2019 11:00 398

Рубль и ОФЗ утром пятницы дорожают, и на их стороне приостановившееся бегство от риска на глобальных рынках, по-прежнему дорогая нефть, надежды на заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

Драйвером укрепления может также выступать коррекционное перепозиционирование после трех дней снижения котировок, но при этом остаются риски высокой внутридневной неопределенности из-за волатильных денежных потоков конца месяца и конца квартала.

"Из-за смягчения риторики ФРС и других центробанков, в том числе и нашего, сейчас доходность ОФЗ выглядит завышенной и привлекательной для нерезидентов, а если еще будет заключена сделка США-КНР, то у рубля есть шансы сильнее вырасти", — сказал дилер крупного российского банка.

По его мнению, еще одной причиной укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого рынка, который сильно лиходарит, на более спокойный российский, и при этом достаточно прибыльный.

К 10.55 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,73, и рубль набирает треть процента от уровня предыдущего закрытия.

Менее чем за час биржевых торгов объем сделок расчетами "завтра" превысил отметку в $1 миллиард.

К евро рубль набирает 0,2 процента, дорожая до отметки 72,68.

Котировки ОФЗ сейчас также растут практически по всему спектру торгуемых бумаг, что привело к снижению доходности.

Доходность 10-летних госбумаг к 10.55 МСК на уровне 8,30 процента годовых против 8,36 при закрытии четверга.

Турецкая лира падает с начала дня на полтора процента, тогда как среди других развивающихся валют сегодня утром негативные тенденции в основном приостановились, и даже наметился рост.

Нефть марки Brent растет на четверть процента, баррель оценивается в $67,99.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ