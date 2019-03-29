29.03.2019 11:30 460

Страховое лобби обратилось в ЦБ с просьбой о моратории на наказание компаний за несоблюдение новых правил продаж продуктов по страхованию жизни. Новые правила вступают в силу с 1 апреля и обязывают страховщиков раскрывать дополнительную информацию о полисе с тем, чтобы клиент не путал его с банковским депозитом. Страховщики просят регулятора не наказывать их до 1 июля — три месяца им необходимы на встраивание новых правил продаж в свои системы.

Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс обратился к первому зампреду ЦБ Сергею Швецову с просьбой отложить санкции регулятора по фактам несоблюдения новых требований по продажам продуктов страхования жизни. Новые правила появились в виде указания ЦБ на сайте Банка России во вторник. По ним с 1 апреля страховщик обязан подробно рассказать клиенту о продукте: обьяснить, как формируется инвестиционный доход по полису, обозначить, что данный доход не является гарантированным, средства клиента не защищены АСВ, а также обьяснить правила досрочного расторжения договора, при котором покупатель теряет часть заплаченных страховщику средств.

ЦБ неоднократно заявлял о намерении прекратить некорректные продажи в сегменте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) — регулятор получал жалобы по случаям так называемого мисселинга, когда клиент не понимал сути продукта и путал его с депозитом.

Рынок ИСЖ в прошлом году стал самым быстрорастущим: сборы компаний по этому виду увеличились на 33% и составили 478 млрд руб.

Как говорится в письме Игоря Юргенса в ЦБ (есть у "Ъ"), «с учетом крайне сжатых сроков вступления в силу указания просим рассмотреть возможность предоставления Банком России моратория на последствия несоблюдения требований указания сроком до 1 июля 2019 года в целях представления срока для проведения страховыми организациями масштабной работы по обеспечению соблюдений требований указания третьими лицами (страховыми агентами, брокерами) и кредитными организациями». Напомним, именно банки являются основными продавцами полисов ИСЖ.

Тем временем опубликованная регулятором редакция новых правил продаж отличается от первоначальной версии, которую широко обсуждали на рынке.

Как пояснил "Ъ" вице-президент ВСС Максим Данилов, опубликованные правила более дружелюбны по отношению к рынку, первоначальная редакция была крайне сложной с точки зрения технической реализации.

Предполагалось, что каждому клиенту раскрывается структура договора до рубля, это фактически означало бы полную интеграцию продающих банковских фронт-офисов с бэк-офисом страховщика.

«Нам не удалось отстоять в новых правилах сохранения так называемых полисов оферты, когда договор страхования заключается без подписи клиента,— говорит он.— Факт заключения договора страхования — это оплата клиентом, которая может быть проведена онлайн. И по такой схеме работают более половины участников рынка "жизни". Это достаточно подвинутый способ продаж с точки зрения логистики договора».

Кроме того, изначально ЦБ настаивал на том, чтобы страховщики очень подробно раскрывали клиентам структуру продукта: инвестиционную часть, деривативную часть, размер комиссии за продажу полиса, расходы на ведение дел. «Нам удалось убедить регулятора в том, что страховщики могут внутри этой структуры не совсем честно поступать, например прятать комиссию банкам внутри расходов на маркетинг по продукту,— заявил "Ъ" Максим Данилов.— Нас услышали, и это в новую версию правил продажи продуктов по страхованию жизни не попало». В нынешней памятке, которую страховщики обязаны предоставлять клиентам, сохранилось раскрытие только продуктовой части (структурное устройство полиса) и нагрузки на продукт, куда в том числе вошли и данные по размеру комиссии посредника. То есть из множества компонентов осталось два.

«ЦБ настроен серьезно в части наведения порядка в сегменте страхования жизни и будет внимательно относиться к соблюдению страховщиками новых правил»,— говорят в ВСС.

«Так как практики таких проверок еще нет, подозреваем, что регулятор будет нас воспитывать и сам воспитываться с точки зрения методологии проверок продаж»,— заявил "Ъ" один из участников рынка. Предполагается, что ЦБ будет путем контрольных закупок выявлять отклонение от новых правил и по итогам применять к страховщику весь набор существующих санкций — от предписаний и штрафов вплоть до ограничения и прекращения действия лицензии.

В ЦБ "Ъ" сообщили, что пока письмо Всероссийского союза страховщиков к ним не поступало.

В Банке России отметили, что введение требований по раскрытию информации при продажах полисов страхования жизни обсуждалось с рынком с прошлого года. «Срок вступления в силу документа был в рабочем порядке согласован с Всероссийским союзом страховщиков в январе. Существенных изменений форма раскрытия информации, рекомендованная в указании, не претерпела по сравнению с той, что обсуждалась с рынком. При этом важно отметить, что перечень раскрываемой информации был известен заранее и по многим позициям сходится с внутренним стандартом ВСС по страхованию жизни, который уже вступил в силу в конце января»,— сообщили "Ъ" в ЦБ, уточнив, что с учетом массовости продаж продуктов по страхованию жизни и социальной значимости данного вида страхования страховщики и их агенты должны будут соблюдать требования с 1 апреля.

Татьяна ГРИШИНА