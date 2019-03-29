29.03.2019 13:30 416

Совокупный уровень долговой нагрузки населения (отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика) сейчас составляет 9,9%, рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, выступая на банковской конференции ассоциации банков «Россия», передает корреспондент РБК.

Это значение близко к историческому максимуму, установленному в 2014 году, — тогда он составлял 10,4%.

Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой. Она отметила, что быстрый рост долговой нагрузки в этой части наблюдался в течение последнего года.

Вместе с тем, по словам Даниловой, долговая нагрузка населения по ипотеке находится на низком уровне и растет достаточно медленно. «Это связано с тем, что ипотека — это долгосрочные кредиты, для которых характерны более низкие процентные ставки, это более комфортный вид кредитования для заемщиков», — пояснила она.

Именно рост необеспеченных кредитов больше всего беспокоит ЦБ, говорила ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Она также отмечала, что в 2019 году регулятор намерен ввести новый инструмент регулирования, а именно коэффициент долговой нагрузки.

Летом 2018 года ЦБ уже повышал коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам. Однако в декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ пока не видит особого эффекта от этой меры.

В 2018 году долги россиян перед банками выросли на 22,4%, до 14,9 трлн руб., продемонстрировав максимальный рост с докризисного 2013 года. Основной вклад в рост внесли ипотека и необеспеченное потребкредитование.

В свою очередь Росстат сообщил, что доля денежных доходов россиян, направленных ими на сбережения, оказалась в 2018 году минимальной за последние десять лет.

Екатерина ЛИТОВА