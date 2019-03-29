29.03.2019 15:30 373

Как стало известно "Ъ", проект по созданию сети мобильного интернета для МЧС, МВД, Росгвардии и социально значимых объектов в Крыму и Севастополе может быть передан оператору «Миранда-Медиа», который ранее контролировал «Ростелеком». Схема, по которой строительство сети будет вестись в других регионах, Крыму не подходит: в ней задействованы сам «Ростелеком» и аффилированный с ним сотовый оператор Tele2, которых на полуострове официально нет.

В правительстве планируют выбрать ООО «Миранда-Медиа» единственным поставщиком по созданию сети LTE для МЧС, МВД, Росгвардии и социально значимых объектов Крыма и Севастополя, рассказал "Ъ" источник, знакомый с ситуацией. Эта компания до 2015 года принадлежала «Ростелекому», после чего оператор сократил долю до 20%, уступив 80% ее менеджерам.

«На территории Крыма и Севастополя оператор, который де-факто имеет самую разветвленную сеть передачи данных, это "Миранда-Медиа". Больше там никого нет из тех, кто смог бы реально потянуть работу по подключению оптоволокна к социально значимым объектам»,— поясняет выбор другой источник "Ъ". Не исключено также, что подрядчик будет выбран в ходе конкурса, окончательное решение будет принято «на самом высоком уровне», заключает собеседник.

Как сообщал "Ъ" 12 февраля , в середине февраля правительственная комиссия по цифровому развитию и IT в целом одобрила концепцию подключения к интернету образовательных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей и постов, участковых пунктов полиции, подразделений Росгвардии. Бюджет проекта до 2024 года оценивается примерно в 73 млрд руб. Минкомсвязь поддержала предложение «Ростелекома», Tele2 (на 45% принадлежит «Ростелекому») и ФГУП «Российская телерадиовещательная сеть» (РТРС) по определению единственного поставщика беспроводного широкополосного доступа для социально значимых объектов.

В Минкомсвязи не комментируют возможность назначения «Миранда-Медиа» единственным поставщиком беспроводного интернета для социально значимых объектов Крыма и Севастополя. «"Миранда-Медиа" — один из крупных телеком-операторов на территории Крыма и имеет право участвовать в конкурсе на общих основаниях»,— сообщил "Ъ" представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. У «Миранды-Медиа» «нет информации о назначении единственным поставщиком в каком-либо проекте», сообщила ее представитель Виктория Саулова, отметив, что компания готова участвовать в конкурсах на оказание услуг связи в Крыму и Севастополе, когда они будут объявлены. Представители «Ростелкома», Tele2 и РТРС не ответили на запросы "Ъ".

Гендиректор крымского сотового оператора «К-Телеком» (бренд Win mobile) Владимир Зайцев рассказал, что знает о программе подключения к интернету социально значимых объектов, но каких-либо уведомлений от регулятора не получал. По словам источника "Ъ", знакомого с ситуацией, Win mobile мог бы участвовать в проекте: «Если "Миранда-Медиа" сейчас не предоставляет услуги беспроводного мобильного интернета, то Win mobile предоставляет. Может быть, территория, которая будет обозначена в проекте, уже покрыта доступом Win mobile».

Сейчас жители региона не испытывают сложностей с интернет-доступом, поскольку почти вся территория Крыма покрыта Wi-Fi, отмечает руководитель Content Review Сергей Половников. Первостепенная задача для развития связи в регионе — перевод всей инфраструктуры в правовое и юридическое поле, считает он: «Параллельно будет идти развитие и строительство социальных объектов, которым до 2014 года не уделялось должного внимания».

«Миранда-Медиа» сейчас один из крупнейших игроков в регионе, обладающих транспортной магистральной инфраструктурой, что, вероятно, станет ключевым фактором для реализации проекта, отмечает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Участие в нем может стимулировать развитие бизнеса оператора, добавляет он. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2017 года компания показала убыток в 18 млн руб. при выручке 701 млн руб.

Владислав НОВЫЙ, Денис СКОРОБОГАТЬКО, Юлия ТИШИНА