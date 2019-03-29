29.03.2019 17:05 240

Конкурсный управляющий банкротного ГУП «Кубаньлизинг» повторно выставил на торги дебиторскую задолженность предприятия и 100% акций дочернего предприятия «МТС-Кубань». Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Суммарная стоимость обоих лотов составляет 792,6 млн рублей. Из этой суммы дебиторскую задолженность компании оценили в 299,1 млн рублей, долю в уставном капитале ООО «МТС-Кубань» — в 493,4 млн рублей (стоимость самой доли составляет 548,3 млн рублей).

Имущество компании выставляют на торги не впервые. Как сообщал РБК Краснодар, ранее оба лота оценивались почти в 900 млн рублей.

Помимо этого, на торги отдельными лотами выставляли 14 зерновых комбайнов и оборудование модульного рисового завода. Начальная стоимость 15 лотов составляла 25,8 млн рублей.

Кроме того, в ноябре 2018 года часть имущества ГУП «Кубаньлизинг» на 34 млн рублей купило ООО «Зерновая компания «Полтавская» («дочка» «АФГ Националь»). Тогда одним лотом выставляли здания зерноскладов, зерносушилки, комбикормовый завод, мини-элеватор, а также земельный участок площадью 58,6 тыс. кв.м в Красноармейском районе Краснодарского края, находящийся у предприятия в аренде до 2054 года.

По данным СПАРК, ГУП «Кубаньлизинг» зарегистрировано в 2002 году. Компания представляла в лизинг сельскохозяйственную технику, автотранспортные средства, оборудование для перерабатывающей промышленности и спецтехнику.

Предприятие на 100% принадлежит администрации Краснодарского края в лице департамента имущественных отношений. Выручка в 2016 году составила 2,78 млн рублей, чистый убыток — 121,6 млн рублей.

В сентябре 2016 года в «Кубаньлизинге» была введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена Анастасия Павлова. В ноябре 2016 года Арбитражный суд Краснодарского края открыл на предприятии конкурсное производство. Поводом для инициирования процедуры банкротства стал иск ООО «Самшит» (Краснодар, занимается неспециализированной оптовой торговлей), поданный еще в декабре 2015 года.



Согласно отчету конкурсного управляющего, общая сумма требований кредиторов составила 791,8 млн рублей.