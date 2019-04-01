01.04.2019 08:00 435

Правительство предложило штрафовать работодателей, которые препятствуют сотрудникам в самостоятельном выборе зарплатного банка. Также у работников может появиться больше времени, чтобы уведомить бухгалтерию об изменении такого банка.

Эти инициативы содержатся в двух законопроектах, которые кабмин внес на рассмотрение Госдумы.Первый законопроект вводит административную ответственность за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению сотрудника. За это нарушение предлагается штрафовать должностных лиц на 10-20 тысяч рублей, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — на 1-5 тысяч рублей, юридических лиц — на 30-50 тысяч рублей. Предусмотрены также и предупреждения. По данным Роструда, в 2018 году работодатели нарушали права сотрудников по оплате труда примерно 81 тысячу раз.

Во втором законопроекте предлагается увеличить срок подачи заявления сотрудниками об изменении кредитной организации.

Такой срок предлагается увеличить с пяти рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты. "На практике работодатели, имеющие многочисленный штат работников, технически не всегда успевают обработать заявления работников об изменении кредитной организации для перечисления заработной платы, если такие заявления поступили за пять рабочих дней до выплаты заработной платы", — отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроектов указывают, что предлагаемые изменения позволят сократить риски нарушений трудового законодательства и помогут развитию конкуренции на рынке банковских услуг в сфере трудовых отношений.

Изменения в Трудовом кодексе, по которым работники могут самостоятельно выбирать себе зарплатный банк, а не пользоваться услугами исключительно выбранной работодателем кредитной организации, существуют с 2014 года. Но де-факто проблема "зарплатного рабства" не исчезла. Так, в январе 2019 года представители частных банков указывали, что огромное число работников до сих пор привязаны к одному банку — причем, как правило, с госучастием. По их словам, для удержания клиентов за использование зарплатного проекта работникам предлагаются в том числе пониженные ставки по корпоративным кредитам.

Для решения этой проблемы представители частных банков предлагали создать единый зарплатный реестр. По их мнению, такой реестр заставил бы исчезнуть само понятие зарплатного проекта и исключил бы из уравнения работодателя: банки, желающие работать с деньгами клиента, общались бы с ним напрямую.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина называла эту идею технически возможной, но также указывала и на ее риски. Так, по словам Набиуллиной, при такой схеме возможны задержки в перечислении зарплаты, а также вероятен рост комиссий за обслуживание счетов. При этом глава ЦБ отмечала, что регулятор не считает проблему "зарплатного рабства" надуманной и готов дальше обсуждать с банками эту тему. В частности, законодательно или рекомендательно сделать так, чтобы у крупных предприятий было как минимум два-три банка для начисления зарплат.

Банки

Долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

Банк России обеспокоен ростом долговой нагрузки населения, приблизившейся к пиковым значениям 2014 года. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова на банковской конференции ассоциации банков "Россия".

По ее словам, сейчас уровень долговой нагрузки (соотношение предстоящих платежей по кредитам к располагаемым доходам заемщиков) составляет 9,9 процента. Исторический максимум показателя, зафиксированный пять лет назад, находился на уровне 10,4 процента.

Долговая нагрузка повышается из-за быстрого роста сегмента необеспеченного потребкредитования. Однако Банк России в последний месяц зафиксировал тенденцию к замедлению этой динамики, сообщила Данилова.

Роман МАРКЕЛОВ

