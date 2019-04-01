01.04.2019 08:40 504

Расширен список детских импортных товаров, которые будут облагаться по льготной ставке налога на добавленную стоимость (НДС), то есть не по 20, а по 10 процентов. И, наоборот, импортный племенной скот, птица, куриное яйцо теперь будут облагаться НДС по ставке 20 процентов вместо 10. Новые правила вступают в силу с 1 апреля. По мнению экспертов, это может отразиться на конечных ценах для потребителя.

Некоторые продовольственные товары, напомним, ввозимые на территорию России, облагаются льготным НДС. Их перечень в соответствии с единой товарной номенклатурой ЕАЭС утвержден правительством России. В нем, например, лошади, коровы, овцы, домашняя птица. До недавнего времени по ставке в 10 процентов облагались НДС импортируемые племенные животные — лошади, телята, коровы, свиньи, овцы, козы. Теперь они из списка исключены, значит, будут на общих основаниях облагаться НДС по ставке в 20 процентов. Также из льготного списка исключена племенная птица — утки, куры, гуси, индейки и куриные яйца.

Затронули изменения и готовую продукцию. Жиры, животные масла и их фракции, как нерафинированные, так и рафинированные, будут облагаться НДС по ставке в 20 процентов, вместо 10. Повышается также фактически НДС для импортируемых супов и бульонов, содержащих мясо и мясопродукты. Также в два раза выше становится налог на корма для животных — кошек, собак, декоративных рыб, декоративных и певчих птиц, а также для декоративных грызунов и рептилий.

Одним из последствий такого решения может быть стимулирование внутреннего производства племенных материалов, считает аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод. "В стране есть потенциал племенного дела, есть свои традиции, свои породы. Но зачастую отечественные материалы не используются, а приобретаются зарубежные, которые не всегда лучше", — отмечает он. Поскольку на импортируемых племенных животных, кур и яйцо НДС повышается до 20 процентов, отечественные поставщики получают преимущества, говорит он. При этом фактическое повышение НДС может сказаться на ценах. "В тех секторах, где доля импортных племенных материалов высокая и нет возможности найти альтернативу или замена дороже, естественно, произойдет подорожание. Возможно, это будет не очень заметно, тем не менее, рост издержек производители постараются переложить на покупателей", — говорит эксперт.

Объем поставок в Россию зарубежных племенных животных сейчас невелик и на рынок не влияет. В Россию если и ввозится, то семенной материал для оплодотворения животных, уточняет управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Но племенное куриное яйцо и суточные цыплята импортируются в существенных объемах. "Отечественное птицеводство пока еще зависит от зарубежных производителей на 75-80 процентов. Потому повышение НДС может влиять на себестоимость, которая будет закладываться в цену", — отмечает Березнюк. В результате фактическое повышение НДС на некоторые товары может подстегнуть продовольственную инфляцию, продтовары в целом быстрее реагируют на повышение НДС, отмечают эксперты. Влияние на общую инфляцию будет опосредованным и потому минимальным.

Параллельно расширился диапазон детских товаров, ввозимых с НДС в 10 процентов. В том же документе рубашки, блузоны, бельевые трикотажные изделия дополнены "аналогичными изделиями". Помимо детских кроватей по ставке в 10 процентов будут облагаться кровати-манежи, люльки, которых раньше не было в списке.

Общую инфляцию, скорее, будет толкать вверх произошедшее с этого года повышение НДС с 18 до 20 процентов. Ранее в минэкономразвития отмечали, что влияние этого фактора уже практически исчерпано. Оптимизм ведомства базируется на показателях роста цен по итогам февраля, который оказался аналогичным прошлогоднему за тот же период. Но независимые эксперты к таким заключениям относятся с осторожностью. "Никто пока точно не знает, реализован ли уже потенциал роста цен после повышения НДС, поскольку действуют мультипликационные эффекты", — говорит Леонид Холод. Даже, несмотря на то, что НДС на многие продукты питания остался 10 процентов, выросли издержки за счет повышения стоимости электроэнергии, перевозки, хранения. В результате основные последствия повышения НДС могут быть еще впереди.

Евгений ГАЙВА