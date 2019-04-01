01.04.2019 08:50 420

Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц. Пилотный проект по внедрению такой разработки планирует запустить концерн «Калашников». Инициатива направлена на повышение безопасности граждан, рассказал «Известиям» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев. В Минстрое назвали перспективным использование биометрии в девелопменте. По мнению участников рынка, хотя технология и призвана повысить комфорт для проживания, препятствием для ее повсеместного появления может стать стоимость услуги и желание покупателей квартир сохранить приватность.

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Проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц концерн «Калашников» сейчас обсуждает с Минстроем и занимается поиском интересантов среди девелоперов. Об этом сообщил «Известиям» гендиректор концерна Владимир Дмитриев. По его словам, на начальном этапе это может быть система датчиков, размещенных на территории вокруг строящегося объекта, что позволит избавиться от лишних заборов и сократить число охранников. В дальнейшем система может начать работать на территории построенного жилого комплекса для распознавания людей и машин.

— Решение не может быть коробочным. В зависимости от конкретного проекта девелопер может ставить свои условия. Соответственно, понадобится совершенно разный набор датчиков, камер, оптики, — отметил Владимир Дмитриев.

Большинство решений, которые сегодня предлагает концерн, являются продолжением военных разработок, пояснил он. Чтобы внедрить технологию распознавания лиц и автомобилей в жилых комплексах, «Калашников» готов запустить эксперимент при участии предприятия, которое будет готово к нему для сокращения издержек, связанных с безопасностью объекта.

В Министерстве строительства и ЖКХ считают, что эта технология позволит повысить безопасность граждан.

— Минстрой поддерживает внедрение передовых технологий, которые могут положительно влиять на жизнь людей. При постоянном росте конкуренции среди девелоперов использование систем биометрии, на наш взгляд, станет очень востребованной технологией, — сказали «Известиям» в ведомстве.

Сегодня главный идентификатор людей — лицо, однако перед массовым использованием эта технология пройдет через промежуточные этапы, «требующие переформатирования в том числе законодательства». Такую позицию «Известиям» представили в «Ростелекоме» — разработчике и операторе Единой биометрической системы, позволяющей гражданам удаленно получать банковские услуги.

— Полноценный переход на Face ID мы оцениваем в перспективе трех-пяти лет, — отметили в компании.

Система распознавания лиц уже опробована в Московском метрополитене, и технических сложностей с ее внедрением в жилых домах нет, сказал «Известиям» завкафедрой телекоммуникационных систем Московского института электронной техники Александр Бахтин.

Закон не писан

С 1 июля 2018 года вступил в силу закон об удаленной идентификации банковских клиентов. Кредитные организации аккумулируют персональные данные граждан (слепки лица и голоса) и передают информацию в Единую биометрическую систему (ЕБС), которой управляет «Ростелеком». Этот закон сегодня — единственный документ, регулирующий сбор и использование данных, однако не все биометрические сканеры относятся к единой системе, пояснил «Известиям» генеральный директор VR_Банк Арсений Полевич.

Сегодня собственники имеют право устанавливать любые системы контроля доступа в дом для усиления безопасности. Но пока нет ясности, кто будет собирать эту информацию, согласен руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

Собранная таким образом информация относится к персональным данным. Для ее использования требуется корректировка законодательства, которое определило бы единый порядок ее обработки и использования через системы видеонаблюдения, а также порядок и круг лиц, имеющих право доступа к ней, пояснили в Минстрое. В то же время внедрять сами системы биометрии сейчас ничто не мешает. Если жители дадут согласие на использование их данных, то уже сейчас смогут пользоваться преимуществами этой технологии, подчеркнули в ведомстве.

После переезда новоселы массово делают ремонт, по территории ходит много рабочих, приезжают сотрудники служб доставки. Для функционирования такой системы нужно внести в базу множество данных, что даже технически может оказаться затруднительным, считает директор по продукту застройщика «Интеко» Ольга Карпова. Подобные системы могут быть востребованы в проектах высокого ценового сегмента — от класса премиум и выше. В таких комплексах количество жителей гораздо меньше, чем в крупных проектах массовой застройки.

По словам экспертов, технология пока далека от совершенства. Сохраняется небольшая вероятность, что дом не узнает хозяина или произойдет сбой в электронике. Если биометрическую систему использовать как одну из опций «умного дома» (например, как дополнительную возможность попасть в свое жилище), то конфликтов с законодательством не возникнет, отметила директор по продажам «НДВ — Супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева. Человек в любом случае должен иметь возможность открыть дверь при помощи обычного ключа.

Опрошенные «Известиями» девелоперы сходятся во мнении, что подобные системы не смогут заменить собой охрану и забор. Даже если система установит проникновение на территорию объекта незарегистрированного лица, его необходимо будет найти и вывести за пределы участка, а это можно будет сделать только с помощью людей.

— Технология работает как сигнализирующий, а не ограничивающий фактор, поэтому говорить об экономии на обеспечении безопасности при внедрении такой системы в жилом проекте не приходится, — согласен директор по стратегическому развитию девелоперской компании ФСК Павел Брызгалов.

Личное пространство

Такие технологии потенциально интересны застройщикам, поскольку они позволяют максимально обеспечить безопасность жителей комплексов, пояснил «Известиям» генеральный директор компании «Сити-XXI век» Антон Борисенко.

— Но важно учесть мнение самих жителей, готовы ли они к таким новшествам. Приватность ценится абсолютно всеми покупателями жилья, — полагает он.

На психологический фактор указал и гендиректор Level Group Кирилл Игнахин: сегодня граждане не очень любят делиться личной информацией и становиться объектами какого-либо сканирования. Понадобится достаточно времени, чтобы изменить отношение покупателей жилья к такой технологии, отметил он.

Решение вопроса, как всегда, упирается и в деньги, указывают эксперты.

— Я предвижу проблемы с распространением такой технологии по всей стране. Стоимость камер, техобслуживания, обработки и хранения данных биометрических систем может оказаться более дорогим, чем содержание консьержа и охранника, — подчеркнул Кирилл Игнахин.

Основные затраты на внедрение новых технологий будут заложены в стоимость квадратного метра, считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Однако с учетом перехода отрасли на банковские эскроу-счета при строительстве новых домов и в целом растущие затраты девелоперов, масштабное внедрение новых систем безопасности в среднесрочной перспективе маловероятно. По ее мнению, на начальном этапе биометрия должна использоваться для повышения уровня безопасности. Впоследствии эту технологию можно использовать для дистанционного управления ресурсами — счетчиками, температурой и различными опциями «умного дома».

Светлана ВОЛОХИНА

