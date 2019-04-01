01.04.2019 09:00 504

С 1 апреля будут повышены пенсии по гособеспечению, в том числе социальные. Кроме того, в этом месяце вступит в силу закон о доиндексации пенсии неработающим пенсионерам, у которых пенсия ниже прожиточного минимума.

Социальные пенсии, как и пенсии по гособеспечению, повышаются каждый год с 1 апреля на столько, на сколько вырос в предыдущем году прожиточный минимум пенсионера (ПМП). В прошлом году он составил 8483 рубля, а в 2017 году — 8315 рублей, то есть стал больше на два процента. Повышение коснется четырех миллионов пенсионеров, 3,2 миллиона из них — получатели социальных пенсий.

Средний размер социальной пенсии станет выше на 182 рубля и составит 9266 рублей, а средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличится на 268 и на 270 рублей соответственно до 13 674 рублей и 13 812 рублей соответственно. Пенсии с 1 апреля станут больше у участников Великой Отечественной войны, военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, членов их семей, у тех, кто награжден знаком "Жителю блокадного Ленинграда", у людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей. Также у работников летно-испытательного состава, инвалидов, получающих социальные пенсии (если инвалид работал и имеет хотя бы небольшой страховой стаж, ему будет назначена страховая пенсия по инвалидности).

Получают социальную пенсию и те, у кого не хватило страхового стажа или баллов для получения страховой пенсии по старости. Сейчас стаж для получения страховой пенсии должен быть не менее 10 лет, а с 2024 года — 15 лет. Баллов должно быть не меньше 16,2 (в 2019 году), а с 2025 года — как минимум 30.

Социальная пенсия часто ниже страховой. Но если она и ниже прожиточного минимума пенсионера, она "подтягивается" к нему, как это происходит и со страховыми пенсиями, пояснили "РГ" в Пенсионном фонде России.

Впрочем социальную пенсию, если она вместо страховой, начинают платить только через пять лет после наступления пенсионного возраста. Так что в течение этих пяти лет человеку еще придется работать, чтобы не остаться без средств к существованию. А если он это будет делать официально, у него появляется возможность добрать нужное число баллов и увеличить страховой стаж для получения страховой пенсии по старости.

Материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии

Тем временем уже в мае неработающие пенсионеры, чьи пенсии ниже прожиточного минимума, должны получить доплаты к пенсии — их доиндексируют и сделают людям перерасчет с 1 января. Закон об этом вступит в силу в апреле. В нем указан срок проведения доиндексации — до 1 июля. Но в минтруде заверяют, что ПФР сделает это раньше.

Сейчас если у пенсионера пенсия ниже прожиточного минимума, он получает социальную доплату, подтягивающую ее до размера ПМП в регионе проживания. Когда пенсия индексируется, то ее размер становится больше, а доплата до ПМП — меньше. Таким образом, человек не чувствует ее повышения.

Эта схема меняется. Теперь будет сначала устанавливаться социальная доплата, а потом индексироваться пенсия. "Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной выплаты в текущем году", — пояснили в минтруде.

Проходить индексация по новой схеме будет так. Например, у человека пенсия восемь тысяч рублей, а прожиточный минимум пенсионера в регионе, где он проживает, — 10 тысяч. Значит, он получает социальную доплату до ПМ две тысячи рублей, а на руки — 10 тысяч. Через год пенсия индексируется, скажем, на семь процентов. Значит, у этого пенсионера она поднимается на 560 рублей (8000х0,07%) и становится равна 8560. Прожиточный минимум пенсионера за год тоже увеличивается, например, на два процента — (10 000х1,02) до 10 200 рублей. И человек получает доплату к пенсии до уровня ПМ уже не две тысячи, а 1640 рублей (10 200 — 8560). Но на руки получает не на 560 рублей больше, а на 200 — 10 200 рублей.

По новому закону все это будет происходить иначе. К условной пенсии восемь тысяч сначала прибавят социальную доплату в две тысячи. А потом эти восемь тысяч увеличат на те же семь процентов, и полученные 560 рублей прибавят не к 8 тысячам, а уже к 10 тысячам. И человек начнет получать 10 560 рублей. Через год, к примеру, новая индексация — пенсии, например, опять на семь процентов, а ПМП — на два, составив 10 404 (10200х1,02) рубля. А семь процентов от 8560 рублей — это 599,2 рубля. Прибавляем их к 10 404, и человек получит на руки 11 003,2 (а по старым правилам так и получил бы 10 404) рубля.

Марина ГУСЕНКО

