01.04.2019 09:10 461

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.

В число стабильных вошла и социальная сфера — здравоохранение и образование, а также область IT-технологий.

Менее уверенно себя чувствуют работники аграрной сферы, рыболовства и ЖКХ. Как пояснили специалисты, в этих областях достаточно высок риск сокращения мест и для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, и для руководителей. Однако это не касается основного персонала — квалифицированных рабочих, спрос на которых будет расти.

Также нестабильной была названа сфера администрирования и документооборота, поскольку сейчас появляется много IT-продуктов, которые заменяют рутинные процессы. По похожей причине рискуют попасть под сокращение сотрудники банков и страхования.

«Эксперты рекомендуют сейчас, когда четко заявлен спрос на высокий уровень квалификации, постоянно актуализировать, повышать профессиональное мастерство, относиться к самому себе как к собственной инвестиции», — советуют эксперты, их слова приводит RT .

Ранее в марте Минтруд назвал профессии с переизбытком и дефицитом специалистов. Оказалось, что рынок труда переполнен менеджерами, при этом фиксируется существенный недостаток представителей технических профессий .