01.04.2019 09:20 444

Действие программы "Содействие занятости населения" планируют продлить до 2024 года, а на ее реализацию выделят 402 миллиарда рублей. Об этом стало известно на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Действие программы должно было завершиться в 2020 году, но в нее предложили интегрировать мероприятия по реализации нацпроектов "Демография", "Образование", "Производительность труда и поддержка занятости" и "Цифровая экономика" и в связи с этим продлить ее действие. Татьяна Голикова уточнила, что госпрограмму синхронизируют с мероприятиями нацпроектов, которые связаны с повышением уровня занятости женщин с детьми дошкольного возраста, переобучением и повышением квалификации людей предпенсионного возраста.

По ее словам, в 2019 году объем финансирования госпрограммы занятости населения составит 65,5 миллиарда рублей. Как говорится в материалах РТК, госпрограмма будет дополнена целевыми показателями по снижению молодежной безработицы. Так, ставится задача уменьшить безработицу среди молодых людей 25-29 лет до 5,5 процента к 2024 году. На ее реализацию с 2019 по 2024 год из госказны выделят 378,6 миллиарда рублей. Предполагается также, что объем финансирования подпрограммы в следующем году вырастет на 3,3 процента по сравнению с 2019 годом (с 61,3 до 63,3 миллиарда рублей) и в дальнейшем тоже будет расти. В результате интеграции программы "Безопасный труд"в госпрограмму по занятости населения в правительстве рассчитывают к 2024 году улучшить условия труда на 2,3 миллиона рабочих мест, сократить число несчастных случаев на производстве, снизить подверженность работников профзаболеваниям.

Правительство рассчитывает улучшить условия труда на 2,3 миллиона рабочих мест

Также в пятницу Татьяна Голикова приняла участие в заседании коллегии Роспотребнадзора. В частности, она рассказала, что ведомство получит 1,3 миллиарда рублей на приобретение нового лабораторного оборудования. В рамках нацпроекта "Демография" Роспотребнадзор впервые начал работу по переходу на здоровое питание. В том числе пересмотр всех санитарных норм, правил и нормативов в части питания. И работа по пересмотру должна быть закончена в этом году. Кроме того, на ведомство возложены новые полномочия по определению качества продуктов питания. "В рамках нацпроекта перед нами стоит задача развить систему мониторинга за состоянием питания различных групп населения, модернизировать лабораторную диагностику пищевых продуктов, на что в федеральном бюджете уже предусмотрены финансовые ресурсы в 1,3 миллиарда рублей на модернизацию лабораторий", — сказала она.

Марина ГУСЕНКО

