01.04.2019 09:40 518

Министерство юстиции России разработало проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющий ответственность для экспортеров за невозвращение средств в Россию. Под статью не будут попадать предприниматели, пострадавшие из-за недобросовестных партнеров.

Как утверждают разработчики проекта, существующая сегодня система валютного контроля не учитывает текущую ситуацию в сфере внешнеторговой деятельности.

"Российские экспортеры все чаще сталкиваются с задержками при возврате (получении) валютной выручки не по их вине, особенно если экспорт осуществляется российскими компаниями, попавшими в иностранные "санкционные списки", — говорится в пояснительной записке. — Так, статьей 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) установлена ответственность за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном или особо крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров".

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, по статье 193 УК РФ в 2016 году были осуждены семь человек, в 2017 году — одиннадцать граждан, в первой половине 2018 года — пять человек. В основном осужденные получали штраф или условный срок. Но судимость, даже если человек не попал в тюрьму, это пятно в биографии.

"Число лиц, привлекаемых к ответственности по статье 193 УК РФ, в целом невелико, — рассказывают разработчики проекта. — В то же время сам факт наличия уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства по статье 193 УК РФ является одним из основных факторов, дестимулирующих экспорт, и влечет для резидентов дополнительные неоправданные риски".

Например, если партнер, с которым сотрудничает российская компания, обанкротится, то кто-то из ее руководителей может оказаться на скамье подсудимых. Уголовное дело по статье 193 УК РФ может быть возбуждено на следующий день после просрочки контрактного платежа иностранным партнером или клиентом или нарушения контрактного срока поставки нерезидентом, например, запасных частей или комплектующих к дорогостоящему импортному оборудованию или транспортным средствам. В итоге многие наши компании отказываются выходить на международные рынки или даже просто закупать продукцию за границей. Ведь, если деньги за какую-нибудь иностранную высокотехнологичную продукцию будут переведены продавцу, а товар не поступит в срок по независящим от покупателя причинам, директор нашей компании пойдет под суд.

Владислав КУЛИКОВ

