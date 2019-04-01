01.04.2019 10:10 452

По итогам 2018 года совокупная доходность крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась существенно меньше инфляции. Столь низкий результат обеспечили фонды, раньше занимавшиеся перекрестным инвестированием с рядом финансовых групп, прекративших свое существование в результате санаций ЦБ. В частности, НПФ группы «Сафмар» разнесли по счетам своих клиентов убытки более чем в 10%. Но эти фонды в основном уже разобрались с токсичными вложениями, и теперь их активы, как ожидают эксперты, будут подвержены только рыночному риску.

"Ъ" выяснил, сколько заработали в 2018 году для своих клиентов крупнейшие российские НПФ. Лучший результат показал третий по обязательствам по ОПС «Газфонд пенсионные накопления»: на счета клиентов он разнес 6,4%. Шестой по величине «ВТБ Пенсионный фонд» начислил 5,4%, НПФ «Нефтегарант», присоединивший в конце 2018 года «Согласие ОПС» и «Нефтегарант НПО»,— 5%. НПФ Сбербанка, крупнейший на рынке, заработал для клиентов 4,8% (см. "Ъ" от 27 марта ).

Худшими стали два входящих в топ-10 фонда, принадлежащие холдингу «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ),— НПФ «Сафмар» и «Доверие» (объединились в марте), которые разнесли по счетам убыток в 11% и 10,1% соответственно. Еще два крупных фонда, сменившие владельцев в 2017–2018 годах, НПФ «Будущее» и НПФ «Открытие», отказались раскрывать данные, однако их показатели участники рынка оценивают крайне низко. «НПФ "Будущее" разнесет отрицательный результат»,— рассказал собеседник "Ъ", близкий к фонду. НПФ «Открытие» за счет помощи ЦБ (см. "Ъ" от 1 ноября 2018 года ) «может показать небольшой плюс», утверждают два источника "Ъ" из конкурирующих фондов.

Рекордные отрицательные показатели фондов СФИ связаны с рисками перекрестного инвестирования с рядом финансовых групп, которые реализовались в конце 2017 года в результате санаций ЦБ банка «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка.

«Основная причина отрицательной доходности за 2018 год — обесценение облигаций "Открытие холдинга" (основным активом которого до санации был банк "ФК Открытие".— "Ъ")»,— пояснил представитель пенсионного дивизиона СФИ. При этом он уточнил, что «обесценение связано с неисполнением рядом организаций обязательств по выкупу облигаций из портфелей фонда». Управляющие компании фондов оспаривают такое решение в суде (см. "Ъ" от 12 февраля ).

Кроме того, как говорят в СФИ, обесценены облигации «Стройжилинвеста» и ипотечные сертификаты участия ИСУ Г-3. По данным «Эксперт РА», оба эмитента были связаны с группой БИН (ныне «Сафмар») Михаила Гуцериева и фондировали ее проекты. По словам собеседника "Ъ", убытки фондам принесли акции Объединенной вагонной компании (ОВК) и банка ВТБ, которые подешевели за год вдвое и более чем на четверть соответственно. При этом фонды продолжают бороться в суде за выкуп большей части акций ОВК (всего им принадлежит 10,4%) самим эмитентом (см. "Ъ" от 7 декабря 2018 года ).

Вложения в бонды проблемных эмитентов, в том числе «Открытие холдинга», были характерны для фондов, объединившихся в НПФ «Открытие», и фондов ФГ «Будущее» (см. "Ъ" от 12 апреля и 23 августа 2018 года). Эти фонды также выступают крупными держателями акций ОВК (24,3% — у НПФ «Открытие» и 16% — у НПФ «Будущее») и ВТБ (5,7% и около 1,5% соответственно). В «Открытии» и «Будущем» на запросы не ответили.

Таким образом, только «Газфонду ПН» удалось побить инвестиционные результаты государственной управляющей компании ВЭБ.РФ (6,1%, см. "Ъ" от 25 февраля ). В итоге суммарные обязательства по ОПС шести крупнейших фондов (с известными показателями), в которых на начало года формировали накопительную пенсию 22,8 млн человек, за 2018 год выросли всего на 2,7%. С учетом оценочных результатов фондов «Открытие» и «Будущее» (почти 12 млн человек) средневзвешенная доходность, даже по оптимистичным оценкам, окажется в 2,5 раза ниже инфляции (1,7% против 4,3%). С тем, что средневзвешенная доходность в несколько раз проиграет инфляции, соглашается руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.

Впрочем, как указывает эксперт, можно надеяться, что прошлый год стал последним, когда проблемы отдельных фондов оказывали серьезное давление на весь рынок: «Основная расчистка портфелей завершена, а значит, в дальнейшем они будут подвержены только рыночному риску». «Наша цель — получить в 2019 году доходность не меньше прогнозируемого показателя инфляции»,— заверяют в СФИ, подчеркивая, что ребалансировка портфеля завершена и доходность НПФ «Сафмар» за первый квартал превысила 11% годовых. Источник, близкий к «Будущему», также говорит о планах «показать положительные результаты по итогам года».

Илья УСОВ