01.04.2019 10:20 496

Страховщики и их агенты при продаже полисов страхования жизни с апреля должны предупреждать клиентов об основных рисках предлагаемого страхового продукта и значимых условиях договора. Такую обязанность своим указанием для них ввел Банк России.

Новые правила направлены прежде всего на регулирование сегмента инвестиционного страхования жизни. Этот продукт позволяет в дополнение к рисковой составляющей получить инвестиционный доход, который меняется в зависимости от конъюнктуры рынка. Многие граждане используют его как альтернативу банковским вкладам — особенно высоким спрос был в период низких ставок по депозитам.

Большинство договоров ИСЖ (более 90 процентов) заключается при посредничестве банков — агентов страховщиков. Мониторинг ЦБ показал, что агенты недостаточно информируют потребителей об особенностях и рисках инвестиционного страхования жизни. Поэтому регулятор решил разработать указания по продаже таких программ.

Страховщики и их агенты при продаже полисов страхования жизни с апреля должны предупреждать клиентов об основных рисках предлагаемого страхового продукта и значимых условиях договора. Такую обязанность своим указанием для них ввел Банк России.

Новые правила направлены прежде всего на регулирование сегмента инвестиционного страхования жизни. Этот продукт позволяет в дополнение к рисковой составляющей получить инвестиционный доход, который меняется в зависимости от конъюнктуры рынка. Многие граждане используют его как альтернативу банковским вкладам — особенно высоким спрос был в период низких ставок по депозитам.

Большинство договоров ИСЖ (более 90 процентов) заключается при посредничестве банков — агентов страховщиков. Мониторинг ЦБ показал, что агенты недостаточно информируют потребителей об особенностях и рисках инвестиционного страхования жизни. Поэтому регулятор решил разработать указания по продаже таких программ.

Исполнение этих требований ЦБ будет отслеживать в том числе через контрольные закупки. Глава департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния в интервью "Российской газете" говорил, что их будет проводить Служба по защите прав потребителей ЦБ. Проверки могут начаться уже в апреле. В фокусе контролеров в первую очередь будут продавцы, по которым поступает наибольшее количество жалоб. К нарушителям регулятор будет применять санкции — предписания и штрафы.

По итогам 2018 года доля инвестиционного страхования в общем объеме страхования жизни выросла с 59,9 до 61 процента. Сборы страховщиков составили 291 миллиард рублей. Рост по сравнению с 2017 годом составил 47,7 процента. В среднем размер вложений в такие программы составлял 542,4 тысячи рублей, увеличившись за год на 3,4 процента.

Юлия КРИВОШАПКО

