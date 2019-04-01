01.04.2019 10:30 484

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки о доступе страховых брокеров и агентов к продаже электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (Е-ОСАГО). Об этом, выступая на круглом столе в Аналитическом центре при правительстве, сообщил начальник отдела регулирования страховой деятельности министерства финансов Дмитрий Никульшин.

Сейчас такая деятельность запрещена. Законопроект это ограничение снимает, но для посредников вводится ряд жестких ограничений и требований, чтобы исключить возможные недобросовестные действия с их стороны.

Во-первых, речь идет о запрете на прием агентами и брокерами страховых премий и заключения договоров страхования от своего имени. Все действия будут осуществляться от имени страховщика. Перечисление средств в счет оплаты страховой премии также будет производиться на счет страховщика.

Во-вторых, клиенту должна будет предоставляться возможность ознакомления с полномочиями страхового посредника, условиями страхования до оплаты премии и подписания договора.

В числе условий, которые должны будут выполнить посредники, чтобы получить право продавать электронное ОСАГО, наличие собственных программно-технических средств, позволяющих создавать и отправлять данные в электронной форме в информационную систему страховщиков.

Минфин предлагает предусмотреть запрет на признание договора страхования недействительным, если страховым агентом или брокером в процессе работы были нарушены одно или несколько условий

Для страховщиков минфин предлагает предусмотреть запрет на признание договора страхования недействительным, если страховым агентом или брокером в процессе работы были нарушены одно или несколько условий. "В целом мы полагаем, что законопроект позволит расширить каналы продаж страховых услуг, повысить удобство для потребителей и способствовать развитию конкуренции", — подчеркнул Дмитрий Никульшин.

В 2018 году количество договоров электронного ОСАГО увеличилось в 2,5 раза, а их доля в общем объеме выросла до 30 процентов, сообщил в свою очередь Иван Козлов, заместитель руководителя службы Банка России по защите прав потребителей.

Жалоб на ОСАГО в ЦБ также сейчас приходит гораздо меньше — за последний год их число сократилось в 2,5 раза. "Если в 2017 году количество обращений на недоступность страхования автогражданской ответственности составляло 19,7 тысячи, то в 2018-м — 7,3 тысячи", — уточнил Иван Козлов.

7,3 тысячи обращений на недоступность страхования автогражданской ответственности поступило в прошлом году в Банк России

Одновременно снижается средняя стоимость полиса. В сегменте электронного ОСАГО она ниже, чем в среднем по рынку: чуть больше 3,5 тысячи против 5,6 тысячи рублей, озвучил данные Иван Козлов.

Юлия КРИВОШАПКО

