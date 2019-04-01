01.04.2019 10:40 776

Отток средств из попавшего в январе под санацию Минбанка продолжился в феврале. Для поддержания ликвидности банку пришлось вновь занять деньги у ЦБ. При этом банк понес самые крупные убытки в банковском секторе из-за доформирования резервов, а в его капитале образовалась дыра более чем на 16 млрд руб. Эксперты указывают, что кредитный портфель банка, скорее всего, продолжит генерировать убытки.

В конце прошлой недели ЦБ опубликовал отчетность российских банков за февраль. Согласно этим данным, клиенты продолжили забирать деньги из санируемого с 22 января силами ЦБ Минбанка. Если в январе из банка выводили средства и компании, и население, то в феврале динамика оттоков изменилась: деньги забрали лишь юрлица — 2,7 млрд руб. (в том числе 2 млрд руб. с депозитов на срок свыше трех лет). Также из банка были изъяты межбанковские кредиты на 5,5 млрд руб.

В итоге для поддержания ликвидности Минбанка регулятору пришлось предоставить ему депозит еще на 10 млрд руб. Таким образом, общий объем предоставленной ликвидности достиг 30 млрд руб. В начале санации зампред ЦБ Василий Поздышев оценивал потенциальный отток клиентских средств из Минбанка на уровне 10–15 млрд руб. Но ЦБ был готов в случае необходимости предоставить банку почти 80 млрд руб.

Минбанк, как и в январе, стал лидером банковского сектора по убыткам. Однако если в январе его убыток составлял 10,7 млрд руб., то в феврале достиг 22,6 млрд руб. Убыток сформировался на фоне формирования резервов. Капитал банка при этом сократился на 34,4 млрд руб., в результате чего в балансе образовалась дыра в размере 16,1 млрд руб. Изменения вполне характерны для работы временной администрации, отмечают эксперты. «Отрицательная переоценка качества активов, в первую очередь кредитного портфеля и вложений в ценные бумаги, повлекла досоздание резервов в феврале на 27,7 млрд руб., что сказалось на финансовом результате»,— отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Второй фактор, повлиявший на капитал, — списание субординированных облигаций и займов на 9,5 млрд руб.

Размещение на долгосрочных депозитах дополнительно 10 млрд руб. средств ЦБ, вероятно, было необходимо для минимизации потенциальных рисков ликвидности после резкого оттока средств клиентов сразу после объявления о санации, добавляет глава направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Он отмечает, что в феврале отток клиентских средств оказался на порядок меньше, чем в январе. Свою роль сыграли в том числе увеличение банком в феврале ставок базовых рублевых депозитов на 0,5–0,75 процентного пункта и введение вклада сроком до 200 дней со ставкой 8% годовых.

Эксперты ждут усугубления ситуации. «Очевидно, что кредиты юрлицам продолжат генерировать основные убытки,— поясняет Михаил Доронкин,— поскольку даже предварительно дыра в капитале оценивалась регулятором на конец января не менее чем в 60 млрд руб.». Ранее ЦБ предварительно оценивал отрицательный капитал Минбанка на уровне 60–100 млрд руб.

Виталий СОЛДАТСКИХ