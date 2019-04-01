01.04.2019 11:00 482

Рубль дорожает утром понедельника после значительного пятничного падения, спровоцированного темой новых санкций США против РФ, но не получившей пока продолжения.

На его стороне по-прежнему дорогая нефть, а также оптимизм глобальных рынков, надеющихся на улучшение ситуации в промсекторе Китая.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,45.

Рубль набирает около трети процента от уровня закрытия пятницы, по итогам которой он потерял более одного процента стоимости после сообщения агентства Блумберг о том, что США подготовили новые санкции против России за отравление Скрипалей в Солсбери .

К евро рубль набирает 0,2 процента, дорожая до отметки 73,52.

"Учитывая прошлые заявления американской стороны, мы видим ограниченную болезненность для РФ потенциальных новых санкций в рамках дела Скрипалей. Как следствие, по мере прояснения информации о масштабах и сроках новых ограничений, рынки будут стремиться отыграть пятничное движение", — говорится в аналитическом обзоре Росбанка.

Аналитики банка вместе с тем предупреждают, что градус геополитического напряжения в последние недели растет, в первую очередь, вокруг ситуации в Венесуэле.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу сделал завуалированное предупреждение России относительно ее военного присутствия в Венесуэле.

Нефть марки Brent растет на 1,1 процента, баррель оценивается в $68,32, что близко от 4,5-месячного пика $68,89, достигнутого в пятницу.

На форексе доллар США и японская иена в минусе на фоне снижения интереса к безопасным активам в пользу высокодоходных рискованных.

Оптимизм инвесторов подпитывается данными из Китая, где показатели деловой активности промсектора показали рост впервые за четыре месяца.

Владимир АБРАМОВ. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА