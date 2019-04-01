01.04.2019 11:10 534

Вместо досрочно отправленного в отставку в конце марта главы «Росгеологии» Романа Панова госхолдинг возглавит экс-глава ВЭБа Сергей Горьков. С 2016 года господин Горьков был председателем ВЭБа, а уже летом 2018 года, после того как он уступил это место бывшему первому вице-премьеру Игорю Шувалову, его назначили замглавы Минэкономики. Напомним, отставке Романа Панова из «Росгеологии» предшествовал скандал с его заместителем Русланом Горррингом.

Правительство готовит директиву о назначении бывшего главы ВЭБа Сергея Горькова гендиректором «Росгеологии», рассказали источники "Ъ". С лета 2018 года он занимает должность замглавы Минэкономики, а до этого два года возглавлял ВЭБ.

Напомним, Сергей Горьков уступил должность главы ВЭБа не вошедшему в новый состав правительства Игорю Шувалову, занимавшему должность первого вице-премьера. Источники "Ъ" говорят, что Сергею Горькову было «некомфортно» в новой должности заместителя, поэтому назначение в «Росгеологию» для него — «неплохой вариант». В «Росгеологии» отказались от комментариев. В аппарате вице-премьера Алексея Гордеева на запрос "Ъ" не ответили.

Сергей Горьков придет в «Росгеологию» на смену Роману Панову, который в конце марта был досрочно лишен полномочий главы госхолдинга на фоне скандала с бывшим замглавы «Росгеологии» Русланом Горрингом. Сейчас должность врио главы «Росгеологии» занимает другой бывший первый заместитель господина Панова — Сергей Сучков. Напомним, сразу после отставки Романа Панова собеседники "Ъ" говорили, что за этим последует «зачистка» из госкомпании членов его команды.

Дмитрий КОЗЛОВ