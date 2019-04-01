01.04.2019 11:28 425

Как выяснил «Коммерсант», авиакомпания «Руслайн», специализирующаяся на региональных перевозках, ведет переговоры о получении в лизинг 18 самолетов SSJ 100 на 12 лет, что вдвое увеличит ее парк. Первые суда могут поступить в 2019 году. Задерживает контракт отсутствие ясности вокруг бюджетной субсидии на лизинг SSJ 100, которую хочет получить «Руслайн». Эксперты отмечают, что компания делает ставку на экспансию в регионах с применением инструментов господдержки, и не видят риска создания избыточной провозной емкости: на этом рынке наблюдается нехватка как маршрутов, так и самолетов.

Авиакомпания «Руслайн» ведет переговоры с АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) и «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК, контролируется ОАК и «ВЭБ Капиталом») о лизинге 18 самолетов SSJ 100. По словам источников "Ъ", переговоры продолжаются уже восемь месяцев, на днях стороны собираются подписать предварительное соглашение по сделке.

Предполагается, что самолеты будут переданы в возвратный лизинг на 12 лет, поставки начнутся в 2019 году и будут продолжаться в течение пяти лет. Сейчас в парке авиакомпании 18 самолетов CRJ-100/200 на 50 кресел. Источник "Ъ" в отрасли рассказал, что переговоры ведутся о поставке SSJ 100 емкостью по 108 кресел. Собеседник "Ъ" в «Руслайне» говорит, что руководство компании рассматривает два варианта развития парка: его удвоение или постепенный вывод старых CRJ по мере поступления самолетов российского производства.

В ГСС подтвердили интерес авиакомпании к самолетам и факт ведения переговоров. От дополнительных комментариев производитель отказался до подписания контракта. В «Руслайне» и ИФК не комментируют ситуацию. В конце 2018 года сообщалось о переговорах «Руслайна» и ГТЛК о лизинге двух подержанных SSJ 100. В ГТЛК пояснили, что переговоры находятся на начальной стадии и «о поставках говорить рано».

По словам источников "Ъ" в отрасли, авиакомпания пытается законтрактовать самолеты на выгодных условиях, одно из которых — получение бюджетной субсидии по постановлению 1212 на компенсацию части лизинговых платежей. Субсидия предоставляется единовременно под конкретное судно с условием, что лизингополучатель будет эксплуатировать самолет минимум в течение пяти лет. Компенсацию по лизинговым платежам предоставляет Росавиация, она имеет право отказать в субсидии только в случае, если все выделенные средства бюджета уже выбраны. По словам собеседников "Ъ", в предыдущие годы наблюдалась нехватка средств по программе. Так, в 2018 году денег хватило на субсидирование только двух самолетов. «В этом году денег, похоже, тоже не хватит»,— говорит источник "Ъ" в отрасли. В Росавиации отказались от комментариев.

По информации "Ъ", в переговорах «Руслайна» с ГСС и ИФК речь может идти о единовременных субсидиях в размере 139 млн руб. на один самолет. «Этой суммы достаточно, чтобы закрыть лизинговые платежи на год. Компания получит возможность генерировать прибыль и распределять ее на следующие периоды или направлять на развитие»,— говорит источник "Ъ" в отрасли. При этом получить стопроцентную гарантию выделения субсидии невозможно: перевозчик может подать заявку на ее выделение только после получения самолета в лизинг.

Глава Infomost Борис Рыбак отмечает, что выгоды и риски компании-эксплуатанта во многом зависят от размера и степени господдержки и помощи лизингодателя в обеспечении технического обслуживания судов. «Опыт эксплуатации SSJ 100 сегодня понятен, и перевозчик знает, какие у самолета слабые места и с чем предстоит работать»,— говорит эксперт. Господин Рыбак уточняет, что избыток провозных емкостей сегодня наблюдается на магистральных маршрутах между Москвой и другими городами России, но на региональных направлениях ситуация иная.



Герман КОСТРИНСКИЙ, Анастасия ВЕДЕНЕЕВА, Ольга НИКИТИНА