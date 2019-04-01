01.04.2019 11:20 424

Никулинский суд Москвы начал рассмотрение скандального дела в отношении экс-совладельца АКБ «Клиентский» Александра Кленовского. Он обвиняется в растрате на сумму более 100 млн руб. и легализации преступных доходов. Потерпевшим по делу в отношении Александра Кленовского проходит лишь сам банк, тогда как свои средства в нем потеряли, например, тогдашний глава МХТ имени Чехова Олег Табаков и его супруга Марина Зудина, президент Федерации хоккея на траве России Николай Доморацкий и другие известные люди, причем речь шла о суммах на сотни миллионов рублей. Другие фигуранты — экс-предправления «Клиентского» знаменитый в прошлом баскетболист Андрей Лопатов и его бывший заместитель Илья Волосевич — находятся в международном розыске. Представители пострадавших недоумевают, почему следствие не инициирует арест зарубежной недвижимости обвиняемых, реализация которой могла бы вернуть большую часть средств, пропавших из банка, дыра в котором составила более 15 млрд руб.

По данным "Ъ", на процессе по делу в отношении экс-совладельца банка «Клиентский» Александра Кленовского прокурор зачитал обвинительное заключение, и суд приступил к допросу свидетелей обвинения. Александр Кленовский обвиняется в двух эпизодах особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации преступно нажитых средств (ч. 4 ст. 174.1). Как считает следствие (дело возбудила полиция, а затем его вело ГСУ Следственного комитета России, СКР), незадолго до краха кредитного учреждения (лицензия была отозвана 3 июля 2015 года) обвиняемый вместе с другим совладельцем банка, председателем правления Андреем Лопатовым, и заместителем последнего Ильей Волосевичем создали организованную преступную группу с целью хищения средств вкладчиков.

В соответствии с преступной схемой, чуть более 100 млн руб. были перечислены на расчетные счета подконтрольных фигурантам ООО «Сантек» и ООО «Простаринжиниринг».

По материалам дела, деньги переводились под видом исполнения договоров кредитования, которые изготовили сами фигуранты. Интересно, что после перечисления денег документы, связанные с этими договорами, исчезли, в целом же, как позже отметил ЦБ, бывшее руководство и собственники не обеспечили передачу временной администрации 90% оригиналов кредитных досье.

Как ранее уже сообщал "Ъ" , дело о хищении средств вкладчиков банка «Клиентский» было возбуждено 9 июля 2015 года по инициативе Николая Доморацкого. Поочередно его расследовали полицейские Западного округа Москвы и столичное ГСУ СКР, а в октябре того же года по решению главы СКР Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат ведомства. Как выяснилось во время расследования, в банке действовала система привлечения VIP-клиентов под более высокие проценты. Помимо господина Доморацкого среди клиентов были и другие известные люди, в частности Олег Табаков и Марина Зудина, причем речь шла о вкладах на сотни миллионов рублей. Во время расследования ЦБ сообщил, что дыра в банке превысила 15,2 млрд руб.

Задержать из фигурантов расследования удалось лишь Александра Кленовского. При этом Басманный суд арестовал банкира только с четвертой попытки следствия. Вины он не признает. Тем временем бывший основной акционер и председатель правления банка, в прошлом знаменитый баскетболист, чемпион мира, Европы и СССР, а также бронзовый призер Олимпиады Андрей Лопатов уехал в США, а Илья Волосевич — в Ригу, где у него имеется недвижимость. Оба были объявлены в международный розыск. В прошлом году Илью Волосевича по запросу российской стороны задержали, однако до сих пор власти Латвии не приняли решения об экстрадиции.

Отметим, что свидетелем по делу проходит зять Андрея Лопатова президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, который до 2014 года входил в число акционеров «Клиентского».

Между тем представители пострадавших вкладчиков недоумевают, почему по выделенному в отдельное производство делу в отношении Александра Кленовского признан только сам банк «Клиентский» и почему следствие до сих пор не инициировало арест зарубежного имущества фигурантов (пока это сделано лишь с их подмосковной недвижимостью), что позволило бы возместить пострадавшим значительную часть потерь.

Владислав ТРИФОНОВ