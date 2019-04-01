01.04.2019 11:40 577

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с новым требованием — компенсировать убытки от выплаты «гонорара успеха» нанятым юристам. Как стало известно "Ъ", на днях кассационный суд Московского округа удовлетворил иск налоговиков, взыскав с АСВ 6 млн руб. в конкурсную массу банкротящегося банка «Холдинг-кредит». По словам экспертов, это прецедент взыскания именно убытков вместо оспаривания договоров на юридические услуги по сопровождению банкротств.

Арбитражный суд Московского округа 28 марта опубликовал решение о взыскании с АСВ 6 млн руб. убытков по иску МИФНС №50 по Москве в рамках дела о банкротстве банка «Холдинг-кредит». Агентство, выступающее конкурсным управляющим банка, должно перечислить эту сумму в конкурсную массу.

Налоговики сочли, что действия АСВ по выплате коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры» (нанята для сопровождения банкротного дела) «гонорара успеха» в 10% от всех поступивших в конкурсную массу денежных средств причиняют убытки кредиторам. Дополнительные выплаты, помимо предусмотренных договором между коллегией и АСВ сумм за юридические услуги, по мнению ФНС, «незаконны» и могут быть расценены как «ненадлежащее исполнение обязанностей».

Позиции судов в ходе рассмотрения дела были противоречивыми. В первой инстанции выиграли налоговики: суд счел «гонорар успеха» премией, которая не может быть оплачена за счет конкурсной массы должника, так как не является судебными расходами. Но апелляция с этим не согласилась, признав механизм приемлемым, поскольку дополнительное вознаграждение выплачивается не всегда: «В отсутствие реально поступивших в конкурсную массу денежных средств привлеченным специалистам оплачивается исключительно ежемесячное вознаграждение».

Кассация поддержала первую инстанцию. Расходы на юристов, указала кассация, должны быть направлены на реализацию интересов кредиторов и должника, а размер оплаты должен зависеть только от объема фактически оказанных услуг. Конкурсный управляющий обязан действовать в интересах кредиторов, отметил суд, а «гонорар успеха» фактически не зависит от объема и степени сложности юридических услуг.

В АСВ настаивают на своем: «Используемая модель оплаты привлеченных специалистов соответствует закону и является общепринятой на рынке юридических услуг по сопровождению процедур. Вопросы компенсации будут решены в установленном законом порядке». Получить комментарий ФНС не удалось, в коллегии «Яковлев и партнеры» обсуждать ситуацию отказались.

«Возможность взыскания убытков с АСВ в пользу пострадавших вкладчиков по таким основаниям не имеет прецедента»,— говорит арбитражный управляющий Алексей Леонов. Юрист департамента «Правовой и налоговый консалтинг» «КСК групп» Игорь Львов подтверждает, что до сих пор практики взыскания убытков с конкурсного управляющего из-за выплаты дополнительного вознаграждения не было.

Решение суда может повлиять на давно сложившуюся практику по привлечению юристов для ведения банкротных дел банков. По словам Игоря Львова, в типовых формах договоров АСВ прямо указывает, что выплатит юристам долю от сумм, поступивших в конкурсную массу. Другой источник "Ъ" добавляет, что АСВ включает «условие о стимулирующих вознаграждениях» в договоры со всеми привлеченными юрконсультантами. Он утверждает, что даже такая оговорка не всегда обеспечивает прибыльность подобной работы. «Но это позволяет АСВ привлекать достойные фирмы и платить очень скромную — по меркам рынка — абонентскую плату»,— подчеркивает Дмитрий Константинов из «Ильяшев и партнеры».

Однако, например, Алексей Леонов разделяет позицию кассации. По его словам, решение суда «распространяет стандарты добросовестности и разумности в расходовании денежных средств, применяемые к обычным арбитражным управляющим, на АСВ». Более того, по мнению управляющего, «вооружившись этой правовой позицией», кредиторы и вкладчики разорившихся банков могут обратиться в суд и правоохранительные органы для ревизии заключенных АСВ с юридическими фирмами контрактов и выплаченных по ним сумм, ведь «речь идет о сотнях миллионов рублей».

Андрей РАЙСКИЙ, Светлана САМУСЕВА