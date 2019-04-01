01.04.2019 12:00 657

Арбитражный суд Амурской области удовлетворил ходатайство ООО "Финвижн холдингс" (миноритарный акционер банка "Восточный") об аресте 9,99% акций банка, принадлежащих кипрской компании Evison Holdings Limited (через ответчика инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют более 50% акций банка), сообщил журналистам адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий кипрскую компанию.

Заявитель просил суд наложить арест на 80,2 миллиарда штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Восточный экспресс банк" (сокращенное название — ПАО КБ "Восточный") номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

Также компания просила запретить органам ПАО "Восточный экспресс банк" принимать любые решения и совершать любые иные действия, направленные на размещение этих акций.

Дело основателя инвестфонда

Мосгорсуд 28 февраля подтвердил законность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Калви оставлено без изменения", — сказала собеседница агентства.

Таким образом, основатель фонда Baring Vostok будет находиться в СИЗО до 13 апреля.

Калви обвиняется в крупном мошенничестве при заключении сделки по покупке банком "Восточный" акций компании "Первое коллекторское бюро". Следствие считает, что цена на актив была завышена, а сделка принесла банку убытки.

Следствие ссылается на аудиторское заключение PricewaterhouseCoopers, в соответствии с которым проданные акции оцениваются в 600 тысяч рублей, что, по мнению следователя, говорит о совершении мошенничества.

Позиция Калви

Предприниматель отрицает обвинения в свой адрес, заявляя, что сделка была совершена и одобрена всеми заинтересованными сторонами.

На суде Калви сообщил, что заявление в правоохранительные органы подал член совета директоров банка "Восточный" Шерзод Юсупов. Настоящей причиной своего ареста предприниматель считает крупный корпоративный конфликт, связанный с контролем над банком двух групп акционеров: Baring Vostok и выходцев из Юниаструм банка (реорганизован и присоединён к Восточному в начале 2017 года).

Дело Baring Vostok

По уголовному делу о мошенничестве также были арестованы ещё 5 фигурантов: партнеры компании Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев.

Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в акции компаний на постсоветском пространстве. Майкл Калви основал компанию в 1994 году. Baring Vostok вкладывался в акции "Яндекса", "Вкусвилла", "Тинькофф Банка" и другие крупные проекты.