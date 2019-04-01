01.04.2019 17:20 346

Этап агрессивного развития лизинга завершен. Впереди умеренный рост за счет инфраструктурных проектов, обновления автопарков и запуска мусорной реформы.

Аналитический центр «Эксперт» подвел итоги развития в 2018 году рынка лизинговых услуг на территории Урала и Западной Сибири. После кризисного сжатия 2014 — 2015 годов российский рынок растет третий год подряд: в 2017-м темп дошел до 70%, за девять месяцев 2018 года, по данным «Эксперт РА», составил 40%. При этом суммарный объем нового бизнеса участников нашего исследования сократился на 8% до 55 млрд рублей (везде сравнение с предыдущим годом, если не указано иное), лизинговый портфель уменьшился на 16% до 76 млрд рублей. Причина техническая: в рейтинге отсутствует один из крупнейших игроков — ГК «Сбербанк Лизинг» (вместе с тем из федералов в исследование вернулись «Росагролизинг» и «Техноспецсталь-Лизинг»). Из участвующих падение показателей наблюдается только у трех компаний, остальные демонстрируют уверенный рост.

По мнению заместителя генерального директора по финансам компании «Регионгазлизинг» Татьяны Назаровой, ключевым фактором спроса на лизинг в 2018 году стало снижение цены банковского кредита и, соответственно, удешевление стоимости услуг. Этот фактор особенно актуален для участников нашего исследования: в структуре их источников финансирования банковские кредиты составляют 54%.

Государство вывезло

Лучшую динамику (рост в 13 раз) показала компания «Техноспецсталь-Лизинг». Вторая — CARCADE, нарастившая объем нового бизнеса на территории региона более чем в два раза.

Динамика пула лидеров по объемам нового бизнеса — около 19%, объемы бизнеса компаний, занимающих первые строчки, также превышают показатели остальных участников в среднем на 2 млрд рублей.

Лидер прошлого года «Бизнес-Альянс» снизил показатели нового бизнеса на 88%: львиная доля нового бизнеса этой компании в 2017 году приходилась на Челябинскую область, в 2018-м сделки заключались только в Свердловской области.

Среди федеральных компаний на лидирующие позиции вышла ГК «Балтийский лизинг». В списке регионалов пятый год лидирует «Ураллизинг», ее директор по продажам Алексей Лапин видит в этом эффект программ господдержки: «Наибольший рост продемонстрировали сегменты, на которые распространяются государственные программы субсидирования покупки техники или оборудования. Это отечественный автопром, сельское хозяйство». Продажи в ключевом для компании сегменте легкового транспорта поддерживают также маркетинговые решения: «Мы постоянно разрабатываем интересные условия, опираясь на рыночные тенденции, вводим программы с эксклюзивными предложениями совместно с официальными дилерами. К примеру, в прошлом году запустили акцию «Дай пять!», по которой можно приобрести легковой автомобиль, не отвлекая из оборота собственные средства на аванс, достаточно внести всего 5% и получить новый автомобиль в течение трех дней».

В отраслевой структуре нового бизнеса половина суммарного объема традиционно приходится на сегмент легковых и грузовых автомобилей: потребность в обновлении автопарков поддерживается государственными программами субсидирования. По наблюдениям Алексея Лапина, на региональном рынке появился новый драйвер спроса со стороны сектора частных автобусных пассажирских перевозок: «Все больше компаний стремятся соответствовать высоким требованиям к качеству услуг, так как муниципалитеты выдвигают жесткие условия приобретения современных автобусов, в результате наши клиенты начинают приобретать не по одному-два автобуса, а 10 — 20 и более». Сегмент сельскохозяйственной техники вырос на 160%. Однако наибольшие темпы показали сделки с недвижимостью и железнодорожной техникой — по 3,7 раза. Кроме того, рост более чем в два раза наблюдается в сегментах оборудования для ЖКХ и телекоммуникаций, оргтехники и компьютеров. Практически все участники исследования отмечают хорошую динамику продаж в сегменте строительной и дорожной техники. По мнению директора по Уральскому федеральному округу ГК «Интерлизинг» Руслана Моллаева, спрос стимулировали субсидии по программам Минпромторга.

Своеобразную поддержку оказали и некоторые законодательные новации. Так, «большая часть клиентов и поставщиков хотели подписать договор и получить или отгрузить технику до повышения НДС» с 2019 года, рассказывает Руслан Моллаев. Аналогичный эффект дала и новость об изменении законодательства в жилищном строительстве: «Наши клиенты хотели начать строительство до вступления закона в силу, и увеличивали закупки техники».

Отрицательные темпы прироста показали машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование (1,7%), полиграфическое оборудование (41%), медицинская техника и фармацевтическое оборудование (48%) и прочее имущество (78%). Вероятные причины — изменение валютного курса, слабые темпы роста промышленности и вялая инвестиционная активность.

В структуре клиентской базы лизинговых операторов, работающих на территории региона, традиционно преобладает малый и средний бизнес — 87%. Только с этой категорией сотрудничают «АС Финанс» и «Регионгазлизинг». С крупным бизнесом работают «Эксперт-Лизинг», «Челиндлизинг», «Балтийский лизинг», «Ураллизинг» и «Уралбизнеслизинг». На госучреждения приходится 1% сделок, на физические лица — 0,1%. С населением продолжает работать только «Элемент Лизинг», с госучреждениями кроме него — «Росагролизинг», «УралБизнесЛизинг» и «ПР-Лизинг».

В территориальном разрезе исследования есть небольшие изменения. Лидер прошлого года Челябинская область уступила место Свердловской, на территории которой 15 из 17 участников исследования за 2018 год заработали 30% суммарного объема нового бизнеса. Челябинская область за год потеряла 50% сделок, от 8 до 13 компаний работают в других субъектах федерации Большого Урала. Наибольший прирост сделок, причем именно у региональных компаний, наблюдается в Оренбургской области — 173%, по 40 — 50% — в Свердловской и Курганской областях и Башкортостане. Падение только в двух субъектах — Челябинской области и Удмуртии.

Лизинговые операторы по-прежнему рассматривают географическую экспансию в качестве одного из стратегических направлений развития. За 2018 год на территории региона одно представительство открыл «Уралпромлизинг», два — ГК «Интерлизинг». «Эксперт-Лизинг» расширяется и за пределами макрорегиона: за год компания открыла три филиала.

Плюс на минус

Развитие отрасли во многом будет связано с ходом реформы регулирования лизинга. После многочисленных дискуссий регулятор остановился на поэтапном создании модели надзора. Первый шаг — введение регулирования деятельности лизинговых компаний, связанных с государством и получающих государственную поддержку. Для остальных принятие новых правил пока будет носить добровольный характер. Постепенно на рынке начнет формироваться институт саморегулирования.

Как это часто бывает, участники рынка оценивают эффект новации неоднозначно. Руслан Моллаев считает, что регулирование отрасли позитивно отразится на деятельности добросовестных игроков:

— Сейчас на рынке зарегистрировано более 2 тысяч лизинговых компаний, часть из них работает по серым схемам. Уход таких компаний позволит сделать отрасль более прозрачной, а остальные участники рынка смогут фондироваться в банках по более низким ставкам, что определенно является плюсом для лизинговых компаний и их клиентов.

По мнению Алексея Лапина, ключевые игроки рынка уже соответствуют требованиям регулятора:

— Мы занимаемся лизингом профессионально и заинтересованы в том, чтобы бизнес велся честно. СРО будут устанавливать правила и следить за их исполнением. Кредитование лизингового рынка со стороны банков должно расти на адекватных условиях, причем в целом, а не только за счет фондирования лизинговых «дочек» банков.

При этом введение норм регулирования может привести к увеличению расходов и издержек лизинговых компаний, считает Алексей Лапин: «Крайне важно, чтобы реформы не ограничили эффективную работу частного капитала, например, особенно в сегменте лизинга для малого и среднего бизнеса».

— Наша компания является частной, мы не пользуемся государственной поддержкой, поэтому особого влияния эта новация не оказала, — говорит Татьяна Назарова. — Однако со стороны наших банков-кредиторов в рамках реформы уже ужесточились требования к нашей компании как к заемщику, введены новые финансовые ковенанты для контроля финансового состояния.

В целом, по ее мнению, создание системы регулирования отрасли Банком России приведет к сокращению числа лизинговых компаний или их последовательному укрупнению.

В «Росагролизинге» характер реформирования оценивают как противоречивый: «Регулирование способствует обеспечению прозрачности, надежности и устойчивости рынка лизинга, в то же время рынок ждет значительное сокращение числа участников, снижение уровня конкуренции, увеличение концентрации лизинговых компаний с государственным участием».

Инфраструктура и мусор

В этом году рост рынка лизинга продолжится, но, согласно оценкам «Эксперт РА», темпы не превысят 20%. Динамику поддержит транспорт, причем наибольшую (до 50%) — железнодорожный, вследствие увеличения объема экспортных перевозок и, как следствие, повышенного спроса на подвижной состав. Некоторого охлаждения можно ожидать в автолизинге и других розничных сегментах. Однако автолизинг, по оценкам «Эксперт РА», покажет рост на 8% и будет расти еще как минимум два года, пока средний возраст легкового автомобиля не снизится до 12 лет (в 2017 году превышал 13 лет).

Несколько ограничить рост рынка может изменение подходов к реализации мер государственной поддержки. В 2019 году продлена программа субсидирования лизинга колесной техники, продление по дорожно-строительной, по словам Руслана Моллаева, на стадии согласования, однако его вероятность участники рынка оценивают как 50 на 50. С учетом этих факторов компании и формируют стратегии.

Руслан Моллаев оценивает перспективы рынка сдержанно: «Если вынести за скобки сегменты железнодорожных вагонов, судов и самолетов, оставить только розничный, не думаю, что рост будет высоким, скорее, сохранится на уровне 2018 года, а возможно, и не превысит 5 — 10%. Отталкиваясь от этого, мы определили для нашей компании ожидаемый прирост по объему финансирования на уровне 5%».

— Как и в прошлом году, мы предполагаем, что рост объемов нового бизнеса по нашей компании сохранится на уровне 20%, а возможно и более, — говорит генеральный директор компании «Балтийский лизинг» Дмитрий Корчагов. — Столь оптимистичный прогноз мы связываем с началом тесного сотрудничества с ПАО Банк «ФК Открытие», который в самом конце 2018 года стал собственником компании.

По оценке аналитиков «Росагролизинга», рост нового бизнеса в компании составит 60% за счет стабильной потребности в сельскохозяйственной технике: «Развитию будет способствовать повышение спроса на услуги лизинга для формирования производственных фондов, все большее количество компаний осознают преимущества лизинга перед другими формами заемного финансирования».

Алексей Лапин ожидает рост нового бизнеса своей компании на 25 — 30%. Динамика рынка во многом будет обусловлена макроэкономическими факторами: «Объем нового бизнеса в целом увеличится примерно на 20% с учетом геополитических рисков и невысоких темпов роста российской экономики». Перспективным он считает сегмент специальной техники: «С учетом анонсированных госинвестиций в инфраструктуру в ближайшие годы вырастет спрос на технику для строительства автодорог, портовой, железнодорожной инфраструктуры, увеличатся закупки оборудования для возведения мостов, тоннелей, трубопроводов». Отчасти рынок может поддержать и мусорная реформа: «Высокие требования к компаниям по утилизации мусора подстегнули спрос на современную спецтехнику и в этой отрасли. Речь идет об огромном количестве небольших компаний по всей стране, которые сейчас начали активно закупать новый парк мусоровозов и другого спецоборудования для сбора и утилизации отходов. Это становится очень мощным сегментом спроса на лизинг».



Ирина ПЕРЕЧНЕВА, Александра СТЕРХОВА