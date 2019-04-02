02.04.2019 08:20 521

Эксперты портала "Мир квартир" составили рейтинг крупнейших городов страны с населением свыше 300 тысяч жителей, в которых зафиксирована наибольшая динамика цен на квартиры в новостройках. Лидерами по темпу снижения стоимости стали Якутск, Орел и Калуга.

Как сообщают авторы исследования, речь идет о ценах на новостройки в крупнейших городах России. Анализ охватил 69 мегаполисов с населением свыше 300 тысяч жителей. Для расчетов была использована собственная база данных. Сведения были взяты по итогам первого квартала 2019 года. Анализ показал, что в среднем по стране стоимость квадратного метра за отчетный период выросла на 2,2 процента, а цена типовой квартиры увеличилась на 2,9 процента.

Рост зафиксирован в 53 городах, охваченных исследованием. Однако в некоторых регионах отмечена противоположная тенденция. Так, стоимость квадратного метра снизилась в 16 городах страны, причем в пяти из них — в рамках допустимой погрешности. А снижение средней стоимости квартир было отмечено в 17 городах, в четырех из которых — в пределах погрешности.

"Квартиры в целом сильнее всего подешевели в Якутске — на 7,5 процента, Орле — на 7,3, Калуге — на 6,9, Волжском — на 6,7 и Липецке — на 6,5 процента, — говорится в исследовании. — Больше, чем в других городах, квадратный метр в среднем снизился в цене в Махачкале — на 4,8 процента, Кургане — ровно на четыре процента, Орле — на 3,5, Нижнем Тагиле — на 2,7 и Липецке — на 1,9 процента".

Кстати, во многих городах, попавших в список наиболее "дешевых", в последние годы наметилась тенденция к сокращению средней площади жилья в новостройках. Например, в Орле, одном из лидеров рейтинга по самому дешевому жилью, за последние пять лет площадь введенной в эксплуатацию средней типовой квартиры сократилась с 74,9 до 71,2 квадратных метра. По данным Орелстата, значительно сократились и темпы ввода жилья. Так, если в 2014 году в Орле было построено 6260 квартир, то в 2018-м — всего 4075. Впрочем, наихудшим для местных застройщиков стал 2017 год. Тогда было сдано 3837 квартир средней площадью 69,7 квадратных метра. Добавим, что в Орле доля однокомнатных квартир на рынке новостроек составляет 49 процентов, двухкомнатных — 22 процента, "трешек" — 23 процента, четырехкомнатных квартир и более — шесть процентов.

Аналогичная тенденция прослеживается и во многих других регионах. К слову, по данным исследователей, в Орле квадратный метр в новостройке стоит в среднем 37,5 тысячи рублей, а стоимость типовой квартиры составляет 1,8 миллиона рублей. Но лидером рейтинга по самому дешевому жилью является не этот город, а Махачкала. Аналитики подсчитали, что в столице Дагестана за первый квартал 2019 года средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке снизилась на 4,8 процента — до уровня 28 460 рублей. Квартиру в новостройке в этом городе можно приобрести примерно за 2,06 миллиона рублей.

Однако первенство по самой низкой цене квартиры в рейтинге удерживает Магнитогорск, где ее можно приобрести всего лишь за 1,5 миллиона рублей. Это наименьший показатель среди всех исследованных мегаполисов. Примечательно, что новое жилье там продолжает дешеветь. За первые три месяца текущего года оно снизилось в цене на 1,6 процента. Менее чем за два миллиона рублей квартиру в новостройке можно купить также в Орле (1,83 миллиона) и соседнем Брянске (1,96 миллиона). Однако в Брянске гораздо ниже цена квадратного метра. Она составляет 34 360 рублей, что примерно на 10 процентов меньше, чем в Орле. Чуть более двух миллионов рублей стоят квартиры в новостройках Саратова, Волжского, Кургана, Кемерово и Оренбурга. Например, в последнем из перечисленных городов квартиру можно приобрести за 2,04 миллиона рублей при средней стоимости квадратного метра 38 172 рубля. Кстати, жилье в Оренбурге за первый квартал подросло в цене на 5,5 процента.

Аналитики также подсчитали, что покупка средней квартиры в новостройке Магнитогорска обойдется в восемь раз дешевле аналогичной покупки в Москве. Средняя цена столичного квадратного метра к концу марта составила почти 205 тысячи рублей, поднявшись на 2,1 процента. Для сравнения, в Магнитогорске "квадрат" в среднем оценивается в 30 с небольшим тысяч рублей.

Москва является безусловным лидером рейтинга в сегменте цены жилья. Но по приросту стоимости ее опередил целый ряд городов. Например, во Владивостоке на первичном рынке средний ценник на квартиру составляет 5,82 миллиона рублей. За первый квартал стоимость жилья в новостройках выросла на 8,1 процента. Что любопытно, но при этом цена квадратного метра в городе практически осталась на прежнем уровне — чуть более 100 тысяч рублей. Впрочем, наибольший рост зарегистрирован в других городах. Так, в Астрахани средний чек предложения вырос на 12,6 процента, Пензе — на 12, Томске — на 11,7, Новосибирске — на 10,7 и Туле — на 10,6.

Что касается стоимости квадратного метра, то наибольшее подорожание отмечено во Владикавказе — на девять процентов, Новокузнецке — на 8,8, Хабаровске и Набережных Челнах — на 7,9, Ленинградской области — на 7,1.

"Спрос на новостройки в регионах поддерживался в первом квартале на достаточно высоком уровне, — считает автор исследования Павел Луценко. — Значительный процент составляет число сделок с привлечением ипотеки. В отдельных городах, например, в Москве и Петербурге, таким образом приобретается до 40 процентов новостроек. К тому же застройщики продолжают привлекать покупателей скидками и дисконтными программами".

По мнению эксперта, в ближайшей перспективе прогнозируется сокращение платежеспособного спроса на фоне большого объема предложения. Это наверняка скажется на динамике цен. Кроме того, надо учитывать грядущие изменения в законодательстве. Застройщикам предстоит перейти на проектное финансирование, что может привести к удорожанию новых проектов.

"Какой из факторов сыграет решающую роль, говорить пока рано, так же, как и о полном или частичном восстановлении рынка", — отметил Павел Луценко.

Денис ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ

