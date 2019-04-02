Что решил амурский суд
- Арбитражный суд Амурской области арестовал 9,99% акций банка «Восточный» из пакета в 52% кипрской Evison Holdings (конечный бенефициар — инвестфонд Baring Vostok). Решение вынесено в качестве обеспечительной меры по иску другого акционера банка — компании Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс» (владеет 32% «Восточного», зарегистрирована на острове Русский).
- В другом ходатайстве «Финвижн» — о запрете запланированной и согласованной с ЦБ допэмиссии банка на 5 млрд руб. — суд отказал.
- Компания Аветисяна подала иск в амурский арбитраж к структуре Baring Vostok в связи с неисполнением колл-опциона на 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (именно они арестованы в качестве обеспечения). Выкуп этого пакета позволил бы Аветисяну и его партнерам (то есть группе акционеров бывшего Юниаструм Банка, присоединенного к «Восточному» в начале 2017 года) получить контроль над «Восточным».
- Во время заседания суда представители Baring Vostok настаивали на оставлении иска «Финвижн Холдингс» без рассмотрения, сообщили РБК в Baring. Там ссылаются на решения Лондонского арбитража, в который Baring подал весной 2018 года иски на Finvision, а также госсуда Англии и Уэльса о запрете для компании Аветисяна судебных разбирательств в России по поводу соглашения о колл-опционе. В случае невыполнения запрета госсуд предупреждает преставителей «Финвижн» об уголовной ответственности, говорят в Baring.
- Несмотря на решения британских судов, «Финвижн» продолжает разбирательство в российском суде. В своем иске «Финвижн» утверждает, что решение суда в Лондоне по спорному пакету не будет принято к исполнению в России, ссылаясь на поправки в законодательство, запрещающие это и вступившие в силу после подписания соглашения с Evison о колл-опционе. В самом соглашении стороны договорились, что решают споры в Лондонском арбитраже.
- Заседание суда в Амурской области сделали закрытым по ходатайству банка «Восточный», проходящего третьей стороной по судебному делу.
Конфликт акционеров не оказывает влияния на операционную деятельность банка, а менеджмент «прикладывает все исчерпывающие усилия, чтобы банк был достаточно финансово устойчив в любых сценариях с эмиссией», заявил РБК и.о. председателя правления банка «Восточный» Александр Нестеренко, добавив, что банк не комментирует действия акционеров.
Что значит решение амурского суда для Baring Vostok
- Фонду Baring Vostok суд запретил отчуждать акции банка «Восточный», то есть он не сможет совершать сделки с этим пакетом акций, продавать или закладывать, говорит адвокат юридической компании Forward Legal Юлия Лысова. Обязательство не продавать акции есть и в приказе Лондонского арбитража о запрете разбирательств в России от 24 марта. Там оговаривается, что структура фонда, Evison, берет на себя обязательства не отчуждать и не совершать иные операции со спорными акциями банка «Восточный».
- Голосовать арестованным пакетом Baring Vostok сможет без ограничений по всем решениям, которые будут рассматривать акционеры банка на общих собраниях, отмечает Лысова.
- Решение суда, отказавшегося блокировать допэмиссию банка, позволит Baring ее осуществить в случае принятия такого решения, а Аветисян не сможет фонду помешать, говорит юрист. Несмотря на то что часть совета директоров банка «Восточный» сейчас находится в СИЗО (это председатель совета директоров Майкл Калви, а также члены совета директоров Филипп Дельпаль и Иван Зюзин), это не помешает Baring Vostok провести допэмиссию, указывает партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров. У Baring есть два варианта — либо назначить новых членов совета директоров, либо действующим членам совета директоров из тюрьмы дать доверенности третьим лицам на голосование, считает юрист.
- Baring обосновывает необходимость допэмиссии наличием в банке «Восточный» активов, требующих дорезервирования. В 2018 году по итогам проверки в «Восточном» Центробанк предписал банку создать дополнительные резервы на 16,6 млрд руб. Основная часть требований связана с активами, которые перешли в банк «Восточный» после слияния с Юниаструм Банком, выявила проверка ЦБ.
- Представители Evison Holdings не удовлетворены решением суда Амурской области и намерены обжаловать его в вышестоящих инстанциях, сообщили РБК в пресс-службе Baring Vostok.
Какие последствия решение суда несет для компании Аветисяна
- Арест спорного пакета в размере 9,9% акций банка «Восточный» полезен для Аветисяна, говорит Юлия Лысова, так как Baring не сможет попытаться продать банк.
- Но амурский суд не пошел навстречу «Финвижн» в ключевом для нее вопросе — запрете проведения допэмиссии, которая в случае размещения размоет долю Аветисяна и партнеров, говорит Михаил Александров. Допэмиссия предполагает выпуск 500 млрд акций, что приведет к увеличению капитала банка в 1,6 раза. В результате спорный пакет акций по колл-опциону будет составлять чуть больше 6% «Восточного», а не почти 10%, как сейчас.
- Если бы «Финвижн Холдингс» сейчас выполнила требование Лондонского суда и отказалась от разбирательства по поводу спорного пакета в России, то могла бы столкнуться с истечением срока давности, если бы решила вновь подать в российский суд иск по тому же делу. Если процесс в Лондоне не закончится в течение пары лет или в течение этого срока арбитраж не отменит приказ «не судиться», со сроком давности в России могли бы возникнуть проблемы, говорит Юлия Лысова. «Подать в суд можно без проблем, но рассчитывать на выигрыш можно будет только в том случае, если суд не применит срок исковой давности, на что наверняка укажет Baring в такой гипотетической ситуации», — предполагает юрист.
- Что касается угрозы уголовного преследования представителей «Финвижн» британским правосудием, то в России уголовное преследование по умолчанию за неисполнение приказа Лондонского арбитража не наступает, говорит партнер FMG Group Николай Коленчук. «Более того, в России уголовная ответственность наступает исключительно для конкретных физических лиц», — отмечает он, добавляя, что выделить конкретного человека в «Финвижн», нарушившего запрет, будет достаточно затруднительно ввиду проблем в доказывании вины.
- В Великобритании уголовной ответственности подвержены в том числе корпорации, а отвечать за юрлицо будет либо директор, либо менеджер, в чьи функции должно было входить следование решениям суда. Таким образом, ответственность для Finvision Holdings может наступить только в юрисдикции Лондонского арбитража. «Выдачи по линии Интерпола россиян можно не опасаться, так как, во-первых, уголовное деяние должно быть наказуемо в России, а во-вторых, Россия своих граждан иностранной фемиде не выдает», — заключает Коленчук.
Дело Baring Vostok
В феврале на Майкла Калви и еще пять топ-менеджеров Baring Vostok и связанных с ними лиц было заведено дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Заявителем по делу стал миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов (4,8%). Калви вину не признает и связывает дело с акционерным конфликтом. Юсупов связь между подачей заявления в правоохранительные органы и конфликтом отрицает.
Екатерина ЛИТОВА