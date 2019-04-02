02.04.2019 09:10 758

Что решил амурский суд

Арбитражный суд Амурской области арестовал 9,99% акций банка «Восточный» из пакета в 52% кипрской Evison Holdings (конечный бенефициар — инвестфонд Baring Vostok). Решение вынесено в качестве обеспечительной меры по иску другого акционера банка — компании Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс» (владеет 32% «Восточного», зарегистрирована на острове Русский).

В другом ходатайстве «Финвижн» — о запрете запланированной и согласованной с ЦБ допэмиссии банка на 5 млрд руб. — суд отказал.

Компания Аветисяна подала иск в амурский арбитраж к структуре Baring Vostok в связи с неисполнением колл-опциона на 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (именно они арестованы в качестве обеспечения). Выкуп этого пакета позволил бы Аветисяну и его партнерам (то есть группе акционеров бывшего Юниаструм Банка, присоединенного к «Восточному» в начале 2017 года) получить контроль над «Восточным».

Во время заседания суда представители Baring Vostok настаивали на оставлении иска «Финвижн Холдингс» без рассмотрения, сообщили РБК в Baring. Там ссылаются на решения Лондонского арбитража, в который Baring подал весной 2018 года иски на Finvision, а также госсуда Англии и Уэльса о запрете для компании Аветисяна судебных разбирательств в России по поводу соглашения о колл-опционе. В случае невыполнения запрета госсуд предупреждает преставителей «Финвижн» об уголовной ответственности, говорят в Baring.

Несмотря на решения британских судов, «Финвижн» продолжает разбирательство в российском суде. В своем иске «Финвижн» утверждает, что решение суда в Лондоне по спорному пакету не будет принято к исполнению в России, ссылаясь на поправки в законодательство, запрещающие это и вступившие в силу после подписания соглашения с Evison о колл-опционе. В самом соглашении стороны договорились, что решают споры в Лондонском арбитраже.

Заседание суда в Амурской области сделали закрытым по ходатайству банка «Восточный», проходящего третьей стороной по судебному делу.

Конфликт акционеров не оказывает влияния на операционную деятельность банка, а менеджмент «прикладывает все исчерпывающие усилия, чтобы банк был достаточно финансово устойчив в любых сценариях с эмиссией», заявил РБК и.о. председателя правления банка «Восточный» Александр Нестеренко, добавив, что банк не комментирует действия акционеров.

Что значит решение амурского суда для Baring Vostok

Фонду Baring Vostok суд запретил отчуждать акции банка «Восточный», то есть он не сможет совершать сделки с этим пакетом акций, продавать или закладывать, говорит адвокат юридической компании Forward Legal Юлия Лысова. Обязательство не продавать акции есть и в приказе Лондонского арбитража о запрете разбирательств в России от 24 марта. Там оговаривается, что структура фонда, Evison, берет на себя обязательства не отчуждать и не совершать иные операции со спорными акциями банка «Восточный».

Голосовать арестованным пакетом Baring Vostok сможет без ограничений по всем решениям, которые будут рассматривать акционеры банка на общих собраниях, отмечает Лысова.

Решение суда, отказавшегося блокировать допэмиссию банка, позволит Baring ее осуществить в случае принятия такого решения, а Аветисян не сможет фонду помешать, говорит юрист. Несмотря на то что часть совета директоров банка «Восточный» сейчас находится в СИЗО (это председатель совета директоров Майкл Калви, а также члены совета директоров Филипп Дельпаль и Иван Зюзин), это не помешает Baring Vostok провести допэмиссию, указывает партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров. У Baring есть два варианта — либо назначить новых членов совета директоров, либо действующим членам совета директоров из тюрьмы дать доверенности третьим лицам на голосование, считает юрист.

Baring обосновывает необходимость допэмиссии наличием в банке «Восточный» активов, требующих дорезервирования. В 2018 году по итогам проверки в «Восточном» Центробанк предписал банку создать дополнительные резервы на 16,6 млрд руб. Основная часть требований связана с активами, которые перешли в банк «Восточный» после слияния с Юниаструм Банком, выявила проверка ЦБ.

Представители Evison Holdings не удовлетворены решением суда Амурской области и намерены обжаловать его в вышестоящих инстанциях, сообщили РБК в пресс-службе Baring Vostok.

Какие последствия решение суда несет для компании Аветисяна

Арест спорного пакета в размере 9,9% акций банка «Восточный» полезен для Аветисяна, говорит Юлия Лысова, так как Baring не сможет попытаться продать банк.

Но амурский суд не пошел навстречу «Финвижн» в ключевом для нее вопросе — запрете проведения допэмиссии, которая в случае размещения размоет долю Аветисяна и партнеров, говорит Михаил Александров. Допэмиссия предполагает выпуск 500 млрд акций, что приведет к увеличению капитала банка в 1,6 раза. В результате спорный пакет акций по колл-опциону будет составлять чуть больше 6% «Восточного», а не почти 10%, как сейчас.

Если бы «Финвижн Холдингс» сейчас выполнила требование Лондонского суда и отказалась от разбирательства по поводу спорного пакета в России, то могла бы столкнуться с истечением срока давности, если бы решила вновь подать в российский суд иск по тому же делу. Если процесс в Лондоне не закончится в течение пары лет или в течение этого срока арбитраж не отменит приказ «не судиться», со сроком давности в России могли бы возникнуть проблемы, говорит Юлия Лысова. «Подать в суд можно без проблем, но рассчитывать на выигрыш можно будет только в том случае, если суд не применит срок исковой давности, на что наверняка укажет Baring в такой гипотетической ситуации», — предполагает юрист.

Что касается угрозы уголовного преследования представителей «Финвижн» британским правосудием, то в России уголовное преследование по умолчанию за неисполнение приказа Лондонского арбитража не наступает, говорит партнер FMG Group Николай Коленчук. «Более того, в России уголовная ответственность наступает исключительно для конкретных физических лиц», — отмечает он, добавляя, что выделить конкретного человека в «Финвижн», нарушившего запрет, будет достаточно затруднительно ввиду проблем в доказывании вины.

В Великобритании уголовной ответственности подвержены в том числе корпорации, а отвечать за юрлицо будет либо директор, либо менеджер, в чьи функции должно было входить следование решениям суда. Таким образом, ответственность для Finvision Holdings может наступить только в юрисдикции Лондонского арбитража. «Выдачи по линии Интерпола россиян можно не опасаться, так как, во-первых, уголовное деяние должно быть наказуемо в России, а во-вторых, Россия своих граждан иностранной фемиде не выдает», — заключает Коленчук.

Дело Baring Vostok

В феврале на Майкла Калви и еще пять топ-менеджеров Baring Vostok и связанных с ними лиц было заведено дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Заявителем по делу стал миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов (4,8%). Калви вину не признает и связывает дело с акционерным конфликтом. Юсупов связь между подачей заявления в правоохранительные органы и конфликтом отрицает.

Екатерина ЛИТОВА