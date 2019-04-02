02.04.2019 09:20 540

Правительство в понедельник утвердило разработанный минфином долгосрочный бюджетный прогноз на период до 2036 года. Ведомство ожидает номинальное ослабление рубля, стабилизацию нефтяных цен и рост российской экономики около трех процентов в год. Также минфин рассчитывает за эти годы не только заметно пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ), но и в том числе применить к нему норвежскую модель управления.

В прогноз минфина входит оценка нынешнего состояния бюджетной системы и ожидания по ее формированию на следующие 17 лет на основе двух сценариев — базового и консервативного. Основная цель такого прогноза — вариативная оценка наиболее вероятных тенденций в бюджетной системе, которая позволит обеспечить стабильные макроэкономические условия и достигнуть стратегических целей социально-экономического развития России, говорится в справке к документу.

Основным риском для доходов бюджета минфин в долгосрочной перспективе видит колебания цен на нефть. При этом в ведомстве рассчитывают на стабилизацию цены нефти на уровне 40 долларов за баррель. В базовом сценарии это произойдет к 2030 году, в консервативном — в 2020 году. Скорость стабилизации нефти на этом уровне по сути и отличает базовый и консервативный сценарии друг от друга, пояснил замминистра финансов Владимир Колычев.

Минфин ожидает, что российская экономика в зависимости от сценария в целом будет расти ежегодно на 2,4-3,2 процента. В консервативном сценарии дополнительным ограничителем для роста российского ВВП могут стать более низкие темпы роста мировой экономики (из-за понижения спроса на энергоресурсы). Также минфин прогнозирует, что ежегодная инфляция следующие 17 лет составит в среднем целевые для Банка России 4 процента.

Минфин ожидает и номинальное ослабление рубля в следующие 17 лет. Так, в 2019-2024 годах его курс к доллару может составить 65,1-67,9 рубля, в 2025-2030 годах — 70,7-71,5 рубля, в 2031-2036 годах — 74,1 рубля, говорится в прогнозе.

В документе указывается, что в условиях действующих санкций российская экономика будет вынуждена привлекать источники инвестиций в основном внутри страны. В целом минфин в долгосрочном прогнозе исходит из того, что действующие санкции сохранятся на всем промежутке прогнозирования — то есть как минимум до 2036 года, сказал Колычев.

За 17 лет минфин рассчитывает и нарастить объем средств ФНБ — в консервативном сценарии до 8 процентов, в базовом — до 12 процентов. Министерство допускает изменения в подходе к инвестированию денег из ФНБ. Так, из ФНБ, возможно, будут предоставляться льготные кредиты покупателям российского несырьевого экспорта. Речь может идти о кредитовании проектов по строительству энергетической инфраструктуры в разных странах или о поставках продукции машиностроения.

Минфин может применить к ФНБ опыт инвестиций Норвежского суверенного фонда

Может расшириться и спектр активов, в которые разрешено инвестировать средства ФНБ — по аналогии с крупнейшим в мире Норвежским суверенным фондом. Минфин не исключает инвестирования в доходные зарубежные проекты, сообщил Колычев. Инвестиции могут начаться, когда объем ликвидных средств ФНБ достигнет 7 процентов ВВП. По прогнозу минфина, уровень будет достигнут по итогам 2019 года.

Роман МАРКЕЛОВ

