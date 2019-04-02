02.04.2019 09:40 543

Разработка цифрового ресурса, с помощью которого предприниматели смогут жаловаться на нарушения при проверках надзорными органами, должна завершиться до середины октября, распорядился премьер-министр Дмитрий Медведев.

Президиум совета по стратегическому развитию и национальным проектам вчера рассмотрел ход реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Сегодня в России действуют около шести миллионов малых предприятий, которые дают экономике более 19 миллионов рабочих мест. "Вклад малого и среднего предпринимательства в валовый продукт оценивают в 22 с лишним процента", — напомнил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Это, конечно, не те цифры, которые нас должны устроить. Есть задача увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике, выйти на сопоставимый с развитыми странами уровень", — подчеркнул глава правительства. Президентом поставлена задача к концу 2024 году увеличить этот показатель до 32,5 процентов. Число занятых в сфере МСП с учетом индивидуальных предпринимателей должно вырасти минимум до 25 миллионов человек.

Бюджет национального проекта, объединившего пять федеральных проектов, — около 500 миллиардов рублей. Почти все регионы заключили соответствующие соглашения о предоставлении субсидий и госказны. В этом году, уточнил глава правительства, выделяется около 25 миллиардов рублей. "Регионы уже могут финансировать мероприятия, которые по этому проекту запланированы, и с этим затягивать ни в коем случае нельзя", — снова обратил Медведев внимание субъектов Федерации.

Для развития малого и среднего предпринимательства формируются благоприятные, в том числе налоговые условия. В этом году в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане запущен пилотный проект по специальному налоговому режиму для самозанятых лиц. При доходе до 200 тысяч рублей гражданин может платить налог в 4 процента при работе с физическими лицами и 6 процентов — с юридическими. "Там уже зарегистрированы около 50 тысяч человек. Если этот проект будет востребован, то его действие распространим на всю территорию страны", — сказал премьер-министр.

Сегодня в России действуют около шести миллионов малых предприятий, которые дают экономике более 19 миллионов рабочих мест

Также им выделена важность законопроекта о социальном предпринимательстве, прошедшем в Госдуме первое чтение. Документ предоставит таким компаниям право на получение господдержки за помощь социально уязвимым категориям людей. "Важно наладить механизм поддержки распространения лучших практик поддержки такого рода социального предпринимательства в отдельных регионах", — считает Медведев.

Важно для государства обеспечить малый и средний бизнес доступом к финансовым ресурсам. Вопрос недорогих кредитов критически значим для МСП. "Программа льготного кредитования стала доступнее для предпринимателей, в первую очередь за счет многократного увеличения числа банков — участников, расширения отраслей", — подчеркнул Медведев. Право участвовать в ней получили около 70 кредитных организаций, в том числе 29 региональных банков. "До конца года объем льготного кредитования должен вырасти до 1 триллиона рублей", — добавил он. Программа позволила снизить процентную ставку — теперь она на 2-3 процента ниже рыночных ставок. "Это в целом неплохо для бизнеса, но нужно двигаться и дальше в этом направлении", — указал глава правительства.

Еще одним принципиальным направлением для своей работы правительство выбрало проблему большого количества проверок бизнеса по линии контроля и надзора. "Надо эту систему, как мы и договорились, менять — не только искать нарушения, за которые нужно наказывать, но и предупреждать их", — заявил Дмитрий Медведев.

Чтобы контролирующие органы избавились от соблазна, как выразился премьер-министр, постоянно трясти бизнес, необходимо создать цифровой ресурс, который позволит предпринимателям заявлять о нарушениях при проверке и оперативно реагировать на такие факты. "Разработку такой системы требуется завершить до середины октября и потом ее протестировать", — распорядился глава кабинета министров. Также он обратил внимание на необходимость скорейшего исключения из законодательства избыточных требований к бизнесу, для чего решено задействовать так называемый механизм регуляторной гильотины.

Между тем

Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года. "Как и долгосрочный прогноз социально-экономического развития нашей страны, бюджетный прогноз разработан в двух вариантах — базовом и консервативном, — которые предполагают разную динамику основных показателей", — сообщил премьер-министр. Документ прогнозирует возможные тенденции в глобальной экономике с учетом потенциального развития ситуации на сырьевых рынках и поведения международных партнеров, включая торговые войны, протекционизм и санкции.

Кстати

Дмитрий Медведев до выступления в Госдуме с отчетом правительства о работе за 2018 год, которое намечено на 17 апреля, проведет встречи с представителями всех думских фракций. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков. По его словам, 4 апреля Медведев встретится с фракцией ЛДПР, 5 апреля — с КПРФ, 9 апреля — с членами фракции "Справедливая Россия", а 11 апреля — с представителями фракции "Единая Россия".

Владимир КУЗЬМИН

