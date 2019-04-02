02.04.2019 09:50 510

Малые и средние предприниматели смогут оперативно, в онлайн-режиме жаловаться на слишком частые или неправомерные проверки. Такой цифровой ресурс планируется разработать и протестировать до конца года, заявил Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. Участники встречи также обсудили другие вопросы реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Кроме того, премьер-министр утвердил бюджетный прогноз до 2036 года.

Сегодня в России, напомнил Дмитрий Медведев, зарегистрировано около 6 млн малых предприятий, которые дают чуть больше 19 млн рабочих мест. Вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП страны эксперты оценивают в 22% с небольшим.

— Эта цифра растёт, она была хуже. С другой стороны, это, конечно, не те цифры, которые нас должны устроить, — сказал глава кабмина. — Есть задача увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике, выйти на сопоставимый с развитыми странами уровень. Для этого должно кратно увеличиться число предприятий, объемы их услуг, продукции, чтобы малое предпринимательство было достаточно привлекательным.

В соответствующем нацпроекте планируется, что к 2024 году число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), включая индивидуальных предпринимателей, вырастет до 25 млн человек. А доля МСП в валовом продукте достигнет 32,5%. Общие затраты на нацпроект составят 481,5 млрд рублей, из которых 416,2 млрд рублей — средства из федерального бюджета.

Структурно нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» состоит из пяти федеральных проектов, нацеленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности и расширение доступа малых и средних предприятий к финансовым ресурсам.

— Программа льготного кредитования стала доступнее для предпринимателей, в первую очередь за счёт многократного увеличения числа банков-участников и расширения отраслей. Право на участие в ней получили около 70 кредитных организаций, в том числе небольшие региональные банки из 29 регионов, — рассказал премьер. — До конца года объем льготного кредитования должен вырасти до 1 трлн рублей. Процентную ставку по кредитам, которые выдаются в рамках национальной гарантийной системы, также удалось снизить, теперь она на 2–3% ниже рыночных ставок. Это в целом неплохо для бизнеса. Нужно двигаться и дальше в этом направлении.

Еще одна из проблем МСП — большое количество проверок. Дмитрий Медведев напомнил, что эту систему надо менять: не только искать нарушения, за которые нужно наказывать, но и предупреждать их.

— Чтобы не было соблазна постоянно трясти бизнес, должен быть создан новый цифровой ресурс, который позволит предпринимателям заявлять о нарушениях при проверке, — призвал он. — Сформируем так называемый зеркальный реестр проверок, чтобы можно было оперативно реагировать на заявленные нарушения. Разработку такой системы требуется завершить до середины октября и потом ее протестировать.

Также премьер-министр утвердил бюджетный прогноз до 2036 года. Он был разработан в двух вариантах: базовом и консервативном, которые предполагают разную динамику основных показателей. Разработка документа началась еще осенью 2015 года.

— Цель этой работы — оценить основные тенденции развития глобальной экономики, прежде всего с упором на наших торговых партнёров. А также оценить положение дел на мировых финансовых рынках, сырьевых рынках, возможные факторы, которые будут влиять на развитие ситуации, включая те же самые торговые войны, протекционизм, санкции, просчитать связанные с этим риски, причем именно в среднесрочной перспективе, и спрогнозировать ключевые показатели для нашей экономики, — отметил Дмитрий Медведев.

До этого в Минэкономразвития подготовлен прогноз социально-экономического развития до 2036 года. По оценке ведомства, к 2025–2030 годам цены на нефть будут находиться на уровне примерно $50 за баррель, рост ВВП будет чуть выше 3%, а инфляция будет держаться около 4%.

Павел ПАНОВ