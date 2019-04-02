02.04.2019 10:10 613

Проблемный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Будущее» второй год к ряду приносит своим клиентам убытки. В прошлом году они стали рекордными: НПФ разнес по счетам отрицательный результат в 12,6%. Фонду нужно в ближайшее время заменить более четверти своих активов, а актуарий установил дефицит. Однако НПФ все-таки планирует показать по этому году «положительную доходность».

Один из крупнейших российских частных фондов НПФ «Будущее» в 2018 году разнес по счетам своих 4,5 млн клиентов рекордные убытки: пенсионные накопления граждан, формирующих свои будущие пенсии в этом НПФ, уменьшились на 12,6%, свидетельствуют данные отчетности фонда по отраслевым стандартам бухучета (ОСБУ). Это второй год к ряду, когда «Будущее» уменьшает свои обязательства по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) перед клиентами. В 2017 году он разнес по счетам застрахованных лиц убыток в 4%.

НПФ «Будущее» на начало этого года был четвертым крупнейшим российским фондам по обязательствам перед гражданами по ОПС. В прошлом году одноименная финансовая группа (ФГ), куда входил НПФ, перешла за долги от O1 Group Бориса Минца кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I, см. "Ъ" от 20 ноября 2018 года ), который в конце прошлого года продал 49% акций флагманского фонда инвесткомпании (ИК) «Ленинградское адажио», принадлежащей кипрскому офшору WHPA мажоритарного акционера группы компаний (ГК) «Регион» Сергея Сударикова (см. «Ъ-Online» от 30 декабря 2018 года ). В начале этого года ИК за счет допэмисии увеличила свою долю до чуть более чем 50% уставного капитала НПФ.

С финансовыми проблемами НПФ «Будущее» столкнулся еще во второй половине 2017 года после санации Центробанком в августе того же года банка «ФК Открытие» (БКФО). Фонд был как акционером БКФО (см. "Ъ" от 7 ноября 2017 года ), так и держателем облигаций прежнего основного владельца банка — «Открытие холдинга». НПФ также был замечен в инвестировании в одни и те же активы с другими пенсионными фондами, входившими в финансовые группы, концентрировавшиеся вокруг ряда банков (см. "Ъ" от 1 апреля ). К тому же «Будущее» активно вкладывало средства будущих пенсионеров в проекты, связанные со своим собственником (см. "Ъ" от 12 апреля 2018 года ). Большинство из этих инвестиций оказались неудачными. В самой ФГ, которой принадлежал НПФ, по итогам первой половины прошлого года указывали, что к отрицательным результатам от инвестиционной деятельности, в частности, привели «вложения в ряд активов, связанных с проектами компании O1 Group», в том числе дефолтные облигации «Прайм-финанс» и «Рислэнд».

В итоге ФГ «Будущее», на которую приходилось 88,4% от активов входящих в группу фондов, в отчетности указывала, что активы на 27,7 млрд руб. на конец второго квартала не соответствовали действующим требованиям. Кроме того, ее НПФ необходимо было до середины 2019 года избавиться от активов еще на 40,7 млрд руб. В опубликованной вчера отчетности НПФ «Будущее» зафиксировано, что на начало этого года по активам на сумму в 21,2 млрд руб. (7,9% от суммарных активов) наблюдалось нарушение правил инвестирования средств пенсионных накоплений, еще от 55,5 млрд активов (20,7%) фонду необходимо избавиться к 1 июля. Также актуарием был зафиксирован дефицит в размере 30,6 млрд руб. На фоне финансовых проблем НПФ «Будущее» уже столкнулся с оттоками клиентской базы. По итогам переходной кампании прошлого года из фонда решили уйти 170 тыс. человек (см. "Ъ" от 6 марта ).

Впрочем, как сказано в отчетности, руководство НПФ надеется, что новый мажоритарный акционер продолжит «в дальнейшем оказывать поддержку фонду для обеспечения» его обязательств. Также отмечается, что «ключевой целью стратегии» НПФ является выход «на положительную доходность уже в 2019 году». Ранее источник "Ъ", близкий к «Будущему», также выражал надежду, что этот год фонд закончит с положительным результатом.

Илья УСОВ