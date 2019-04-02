02.04.2019 10:20 594

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации. Visa вводит новые правила с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года, рассказали РБК два источника в банковской сфере.

В Альфа-банке, Райффайзенбанке и банке «Русский стандарт» сообщили, что знакомы с этими предписаниями.

Visa не ответила на запрос РБК. В пресс-службе Mastercard подтвердили введение требования через два года: «С апреля 2021 года все вновь выпускаемые в России карты должны быть с бесконтактной технологией». Платежная система «Мир» не планирует вводить такое требование для своих карт.

Дороже на 50–100%

ЦБ не требует выпускать бесконтактные карты, тогда как обязательное требование оснащать карты чипами существует, поэтому банки выпускают как обычные карты, так и карты с NFC-технологией, говорит председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Выпуск контактных карт дешевле, чем бесконтактных, поэтому требование платежных систем отразится на тех банках, которые продолжают выпускать контактные карты для отдельных клиентских сегментов в целях оптимизации своих расходов, считает он.

Заготовка бесконтактной карты стоит банку в зависимости от размера партии в 1,5–2 раза дороже заготовки контактной карты, поясняет руководитель дирекции процессинга Альфа-банка Сергей Брынин. Действительно, выпуск бесконтактных карт для банков дороже примерно на 50%, подтверждают в ВТБ. Стоимость выпуска карты зависит от многих факторов — платежная система, ее тип, тираж, применение дополнительных эффектов и т.д., но основное влияние на стоимость оказывает цена чипа, отмечают в пресс-службе госбанка. В то же время при крупных тиражах разница в цене очень мала, уточняет директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров.

Сам выпуск и обслуживание таких карт ничем не отличаются от контактных, добавляет руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин. А расходы окупаются более высокими показателями использования, указывает начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров. «В последнее время бесконтакт стал своего рода обязательным атрибутом карты — многие клиенты пользуются только им, если это возможно, а кассиры по умолчанию предлагают приложить карту», — отмечает он.

Эксперты Сбербанка назвали рост бесконтактных платежей одним из главных трендов последних двух лет. По данным банка, на конец 2018 года в России было выпущено более 270 млн карт, и почти 50% операций по ним совершалось бесконтактным способом, хотя еще в январе 2017 года этот показатель не превышал 1%.

Карты для зарплат и в регионах

Даже крупные банки продолжают выпускать карты, не имеющие бесконтактной технологии, если условия по ним не прибыльны для кредитной организации, например, в рамках зарплатных проектов, говорит председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов. Их часто эмитируют региональные или небольшие кредитные организации. «В регионах до недавнего времени карты в основном использовали только для снятия наличных, поэтому местные отделения банков практически не выпускали бесконтактные карты», — отмечает Достов. Сейчас, по его словам, тенденция переломилась и держатели карт в регионах все чаще используют их для оплаты покупок.

О том, что переход на бесконтактные технологии станет вызовом в основном для небольших и региональных банков, говорит и руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский.

По мнению Прохорова, банки, особенно крупные, стремятся выпускать бесконтактные карты из-за условий конкуренции, так как клиентам такие карты интереснее. Крупные банки имеют собственные процессинговые центры для снижения себестоимости выпуска карт, и им менее болезненно переходить на бесконтактные карты, пояснил Шапировский.

Доли контакта/бесконтакта по отдельным банкам

Основная часть крупных банков сообщила, что на бесконтакт приходится подавляющая часть выпускаемых карт. О выпуске только бесконтактных карт трех платежных систем (Visa, Mastercard и «Мир») РБК сообщили в Райффайзенбанке и Промсвязьбанке. Доля бесконтактных «мультикарт» у ВТБ в 2018 году составила 90% от всех выпущенных, в этом году банк выпускает только бесконтактные карты, отметили в пресс-службе ВТБ. Совкомбанк в 2018 году выпустил более 99% бесконтактных карт от их общего числа. Доля эмиссий контактных карт Альфа-банка в прошлом году составила 15%, все они относятся к системе Mastercard. Карты Visa и «Мир» банк выпускает только с возможностью оплаты в одно касание. Банк «Русский стандарт» выпускает все карты в массовом сегменте с возможностью бесконтактной оплаты, сказали в банке. В Сбербанке отказались от комментариев.

В то же время у части банков доля карт без NFC-технологии значительна. В общем объеме карт Газпромбанка, которые были выданы в последнее время, доля контактных карт составила около 40%, сообщили в Газпромбанке. В обороте казанского банка «Ак Барс» на 1 января 2019 года контактные карты занимали 55% от всего выпущенного пластика. У ростовского «Центр-Инвеста» на начало года 20% карт являются контактными. Банк эмитирует карты на пять лет, а на 2015–2016 годы приходилась массовая эмиссия карт без технологии NFC, поясняют в банке, указывая, что в ближайшие 12–18 месяцев доля контактных карт резко сократится.

В лидерах по оплате в одно касание

Visa и Mastercard, переводя их пользователей на бесконтактные платежи, создают для себя дополнительный источник выручки: клиенты из-за удобства сервиса многократно повышают число спонтанных и эмоциональных покупок, а часть комиссий за это получают платежные системы, отмечает Шапировский.

По данным Mastercard, в России бесконтактные оплаты картами или смартфонами превысили 50% от всех операций. Технологию делают востребованной простота, удобство и безопасность, отметили в пресс-службе платежной системы.

«Mastercard активно работает над развитием терминальной сети, превращая бесконтактные платежи в стандарт, который доступен на кассах магазинов, при оплате услуг, на транспорте», — пояснили там, добавив, что с 1 января 2020 года все платежные терминалы в Европе и в России будут поддерживать возможность оплаты в одно касание. А все новые терминалы, установленные в магазинах после 1 января 2016 года, должны принимать бесконтактные карты Mastercard. Эти требования были установлены еще в 2014 году.

У Visa также существует требование к банкам, чтобы все банкоматы, установленные или обновляемые в России, после 18 апреля 2020 года принимали бесконтактные карты и взаимодействовали при проведении операций с бесконтактными устройствами.

Осенью 2018 года Visa сообщала, что Россия находится в тройке стран — лидеров по количеству бесконтактных платежей, которые совершаются как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и т.п.).

Евгения ЧЕРНЫШОВА