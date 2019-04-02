02.04.2019 10:30 572

Указание некорректных данных о зарплате в заявке на кредит или заем может обернуться приговором за мошенничество, если вернуть долг не удастся. Это уже произошло с клиенткой МФК «Смартмани.ру» из-за займа в 15 тыс. руб. Эксперты называют прецедент опасным — даже незначительная неточность в размере заработка (а определить его вместе с отпускными, премиями и больничными непросто) может привести на скамью подсудимых любого неплательщика. Если кредиторы будут множить подобную практику, то это негативно отразится на всем рынке, уверены они.

Прокуратура Псковской области сообщила о вынесенном судом приговоре заемщице по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору заведомо ложных сведений) за невозврат МФК «Смартмани.ру» 15 тыс. руб.

Оформляя анкету-заявку на заем, она указала оклад 28 тыс. руб. и вымышленное название компании-работодателя.

По мнению прокуратуры города Великие Луки, возвращать долг заемщица исходно не планировала. После невыплаты займа кредитор обратился в полицию. Там действия заемщицы сочли намеренным введением в заблуждение МФК. В итоге суд признал ее виновной в преступлении и присудил 100 часов обязательных работ. Максимальная ответственность по указанной статье — до двух лет лишения свободы.

Как сообщила "Ъ" глава МФК «Смартмани.ру» Фарида Валуева, при невозврате займа была проанализирована кредитная история должницы, оценена ее долговая нагрузка, у нее были и другие невозвратные займы, которые она не гасила, что давало основания полагать об отсутствии у заемщицы работы. «Обращение в суд для взыскания долга было нецелесообразным»,— отмечает госпожа Валуева.

«И было принято решение об обращении в ОВД в целях проверки наличия в ее действиях состава преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ»,— продолжает госпожа Валуева. Компания не преследовала цель добиться обвинительного приговора, подчеркнула Фарида Валуева, в случае если бы должница загладила свою вину до вынесения приговора, дело было бы прекращено за примирением сторон.

Эксперты называют данный спор уникальным.

«Я не припомню случая, чтобы кредитор подавал в правоохранительные органы заявление на неплательщика-физлицо по кредиту на небольшую сумму»,— отмечает зампред правления «Ренессанс Кредита» Сергей Королев. Если и другие кредиторы переймут опыт «Смартмани.ру», то угроза уголовной ответственности может нависнуть над многими неплательщиками. «Де-юре за мошенничество можно привлечь лишь при доказывании умысла, де-факто по уголовным делам 99,8% дел заканчиваются обвинительными приговорами,— рассуждает глава АБ "Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго.— И потому органы предварительного следствия порой и не пытаются доказать умысел, а суды их поддерживают».

При этом для приговора по ст. 159,1 УК РФ не имеет значения, насколько была завышена зарплата, и потому даже ошибка в 1 тыс. руб. в случае непогашения долга теоретически может привести на скамью подсудимых, заключает господин Корчаго.

«А ошибиться человек может и без умысла, так как все зависит от методики подсчета — с НДФЛ или нет, считать ли больничные, отпуска,— отмечает гендиректор МФК "МигКредит" Олег Гришин.— Если не предоставляется 2-НДФЛ, ошибка почти неизбежна». Кроме того, по его словам, преимуществом МФО всегда было отсутствие необходимости предоставлять 2-НДФЛ, а подобные кейсы это преимущество убивают. По словам главы Руна-банка Александра Арифова, в итоге подобная судебная практика может негативно сказаться на кредитовании — как банковском, так и через МФО. «У нас 30–40% населения являются самозанятыми или работают в теневом секторе,— отметил он.— Они не могут подтвердить документально свои доходы, что и не требуется при определенных видах кредитования. Подобные споры грозят легальным кредиторам как минимум риском лишиться клиентов».

По словам Сергея Королева, есть у данной ситуации и плюсы: если заемщики банков при оформлении заявок на ссуду, опасаясь уголовной ответственности, не будут «лукавить», то кредитный портфель будет только чище.

Вероника ГОРЯЧЕВА