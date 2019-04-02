02.04.2019 11:00 520

Рубль заметно дешевеет утром вторника с оглядкой на аналогичную динамику большинства валют сырьевого и развивающегося сегментов форекса против доллара, игнорируя дорогую нефть.

Раздражителем остается и санкционная тематика, хотя и ушедшая пока в тень, против также может играть фактор сезонного ухудшения текущего счета РФ, на что накладывается давление валютных интервенций ЦБР.

К 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,50, и рубль теряет полпроцента от уровней закрытия понедельника, по итогам которого он подорожал на 0,7 процента.

К евро рубль теряет треть процента, дешевея до отметки 73,32.

"Сейчас выше 65 за доллар люди вновь набирают валютные лонги и по технике, и в ожидании санкций, тактически держат их, а вечером частично подрезают. Плюс еще сегодня и ЕМС (emerging markets currencies) в минусе, что также способствует (ослаблению рубля)", — сказал дилер крупного российского банка.

По его мнению, ниже уровня в 65 рублей доллар вряд ли уйдет в ближайшее время, а отметка 66 будет пробита в случае продвижения второго пакета санкций за отравление Скрипалей.

На форексе ЕМ- и сырьевые валюты в минусе против воспрявшего духом доллара США и обновившего сегодня локальные максимумы к евро и корзине из шести основных валют.

Пара евро/доллар торгуется ниже отметки $1,12 впервые с 8 марта.

Нефть марки Brent растет на четверть процента, баррель оценивается в $69,18, что близко от 4,5-месячного пика $69,50, достигнутого сегодня в начале дня.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ