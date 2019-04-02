02.04.2019 13:00 800

В сентябре прошлого года ЦБ резко увеличил запасы наличной валюты: они выросли с $1,4 млрд на 1 января 2015 года до $31,2 млрд на 1 сентября 2018 года. Если предположить, что тенденция роста, характерная для первых восьми месяцев 2018 года, сохранилась, то объем наличной валюты мог вырасти к 1 апреля 2019 года уже до $39 млрд. И если предположить, что вся эта наличная иностранная валюта хранится в 100-долларовых банкнотах (вес одной банкноты — 1 грамм), то вес этого запаса составляет около 390 тонн.

Информация о наличной иностранной валюте в запасах Банка России лежала на поверхности — в «Отчете центрального банка », который публикуется на сайте регулятора в разделе «Статистика/Денежно-кредитная и финансовая статистика». Но удивительным образом на эту информацию никто не обращал внимания вплоть до сентября прошлого года.

Сразу после того, как информация о растущих запасах наличной иностранной валюты появилась в прессе, ЦБ перестал публиковать эту статистику, воспользовавшись ранее использованным приемом: он объединил два счета в один. Уже по состоянию на 1 октября 2018 года были агрегированы счета «наличная иностранная валюта» и «депозиты» в один счет — «иностранная валюта и депозиты».

Ранее ЦБ воспользовался этим приемом после того, как СМИ начали регулярно публиковать информацию о средствах исполнителей гособоронзаказа на счетах в банках. Например, информация об остатках и оборотах по счетам 40 506, 40 606 и 40 706 («Отдельный счет головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа») «растворилась» в других счетах. Эти счета были агрегированы с массой других счетов в счета 1-го порядка 405, 406 и 407. Следует отметить, что перед самым моментом прекращения публикации этой информации в 2017 году средства исполнителей гособоронзаказа размещались только в семи банках. ЦБ, вероятно, перестал публиковать информацию о средствах исполнителей гособоронзаказа на счетах в банках для того, чтобы обезопасить эти банки от санкций.

Зачем регулятору сотни тонн наличной валюты?

Зачем Банку России понадобился столь большой запас наличной валюты? Дело в том, что в условиях санкций российские госбанки и квазигосбанки могут попасть в список SDN (Specially Designated Nationals List). В этом списке перечислены лица, с которыми американцам запрещено заниматься бизнесом. А банки, попавшие в список SDN, лишаются возможности осуществлять безналичные сделки в долларах.

Таблица 1. Российские банки, попавшие в список SDN. Серым отмечены банки, лишенные лицензии. Зеленым — доля в которых принадлежит Ирану или Венесуэле. Голубым — госбанки. Коричневым — группа банка «Россия» (Ковальчук). Бежевым — группа СМП Банка (Ротенберги).

Из этой таблицы мы видим, что в список SDN уже попал 21 российский банк, в том числе в рамках «украинских» санкций — 15. Уже у трети из этих банков отозваны лицензии. 10 из этих банков работали или работают в Крыму (из этой группы половина уже лишилась лицензий).

Между тем валютные вклады населения в российских банках достигли на 1 февраля 2019 года $90,4 млрд, тогда как запас наличной иностранной валюты в российских банках составил всего $12,8 млрд. Как покрыть разрыв в $77,6 млрд, более половины которого приходится на госбанки и квазигосбанки?

Видимо, создавая огромный запас наличной валюты, ЦБ и пытается обезопасить госбанки и квазигосбанки от набега вкладчиков в случае ужесточения санкций. Однако не исключено, что если в список SDN попадут крупнейшие российские госбанки, то вклады населения в иностранной валюте будут или заморожены, или принудительно конвертированы в рубли по невыгодному курсу.

Одновременно с наращиванием запасов наличной иностранной валюты ЦБ активно увеличивает и запасы золота. Если на 1 января 2015 года объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 38,8 млн унций (1,21 тыс. тонн), то на 1 марта 2019 года он достиг 69,1 миллиона унций (2,15 тыс. тонн), увеличившись на 78,1%. Стоимость золота в резервах достигла $91,6 млрд (около 19% совокупного объема резервов РФ).

Кроме того, Россия в условиях санкций активно снижала свои инвестиции в бумаги казначейства США. Если на конец февраля 2014 года инвестиции России в эти бумаги составили $126,2 млрд, то на конец января 2019 года они снизились почти в 10 раз — до $13,2 млрд.

Банк России активно готовится к возможным санкциям. Он выводит деньги из обязательств казначейства США и приобретает золото и наличную иностранную валюту. Также в рамках контрсанкционной политики ЦБ ужесточает свою информационную политику: в 2017 году он перестал публиковать информацию о средствах исполнителей гособоронзаказа на счетах в банках, а в 2018 году — о наличной иностранной валюте в своих запасах.

Максим ОСАДЧИЙ, Forbes Contributor

