02.04.2019 14:00 669

Пока СМИ, забыв про все дела, энергично обсуждали на все лады, несомненно, «главное» событие в жизни каждого россиянина — первый тур президентских выборов на Украине, в России 1 апреля практически не замеченным прошло повышение социальных пенсий. Это не шутка, как и победа комика в первом туре украинских выборов. Но как вообще обстоят дела с пока главной российской реформой ХХI века — пенсионной?

Итак, с 1 апреля социальные пенсии в России выросли на 2%. Средний размер такой пенсии в 2019 году составит 9 266 рублей. Годовая инфляция в России, по оценкам Минэкономразвития, по итогам марта будет в диапазоне 5,2-5,4%. Таким образом, даже по официальным данным, социальные пенсии выросли вдвое меньше, чем цены.

Социальные пенсии в России получают примерно 4 миллиона человек: малочисленные народы Севера, инвалиды с детства первой и второй группы, инвалиды первой, второй и третьей группы. Кроме того, такие пенсии полагаются детям по потере кормильца — одного или двух родителей. Например, дочь Юлии Началовой, если девочке оформят такую пенсию, с 1 апреля может получать 5 304 рубля 57 копеек в месяц. При этом пенсии по потере кормильца детям, которых воспитывали матери-одиночки, не предусмотрены в России в принципе.

Итак, с большой долей вероятности можно предположить, что социальные пенсии в России в обозримом будущем будут расти медленнее инфляции, то есть становиться меньше в реальном исчислении, даже увеличиваясь номинально. А что будет с обычными страховыми?

Главной и, по сути, единственной «плюшкой» повышения пенсионного возраста на пять лет для мужчин и женщин правительство называло возможность обеспечить таким способом ежегодный рост пенсий примерно на 1000 рублей. С учетом того, что пенсионный возраст будет повышаться постепенно (на полгода каждый год начиная с 2019-го), реально проверить исполнение этого обещания те, кто доживет до нового пенсионного возраста, смогут не раньше 2029 года.

На 1 января 2019 года средняя страховая пенсия по старости в России составляла 13 323 рубля. Если государство окажется честным, через десять лет она должна составить 23 323 рубля. Это даже меньше нынешней медианной (средней между самыми богатыми и самыми бедными регионами) зарплаты в России, которая составляет 26 900 рублей.

Какой будет накопленная инфляция за ближайшие десять лет и сколько она съест из этой прибавки к пенсиям, не скажет даже Дельфийский оракул. За последние пять лет (а это, как мы понимаем, вдвое меньше, чем десять) она составила 41,86% . Если учесть, что еще был кризис 2008-2009 годов, вызвавший всплеск инфляции, то за десять предыдущих лет цены выросли никак не меньше чем на 85%, даже по официальным данным. При этом многие российские экономисты полагают, что официальная инфляция примерно вдвое ниже реальной.

Опять же, рубль за последние пять лет подешевел к доллару вдвое, а за последние десять лет — почти втрое. Попробуйте предсказать динамику курса к 2030 году…

Разумеется, уже даже те, кто не силен в финансах, поняли, что деньги на старость им придется копить самостоятельно. Только как это сделать? По всем опросам никаких сбережений нет примерно у двух третей домохозяйств. Прежние накопительные пенсии государство заморозило в 2013 году, клятвенно обещая, что это делается «в порядке исключения» и «только на один год». С тех пор заморозку так и не отменили, теперь она утверждена федеральным законом и действует до 2021 года включительно. В общем, с прежними накопительными пенсиями лучше уже морально попрощаться.

Новая система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) должна была появиться с 1 января 2019 года, но этого не случилось. В марте замминистра финансов Алексей Моисеев прокомментировал судьбу закона об ИПК коротко и ясно, практически мемом: «Мы зависли». Причина отсрочки — пенсионная реформа с повышением пенсионного возраста. «Мы не хотим в очередной раз ломать систему», — говорят в правительстве об индивидуальных пенсионных накоплениях. Только как можно ломать то, чего, собственно, и не было?

Самый реалистичный сценарий для работающего россиянина, учитывая то, как в России государство обращается с пенсиями и пенсионной реформой, — считать свою будущую пенсию сугубо личным делом. Копить на нее, как получится и если получится. Это, похоже, и будет системой индивидуального пенсионного капитала в России. Что сумел накопить и не отняли, то твое.

Так что если государство и не повысит пенсии за десять лет реформы до уровня возможности достойно жить на них в старости, то к финансовой грамотности это точно приучит. Как говорили раньше, добровольно-принудительно.

Семен НОВОПРУДСКИЙ