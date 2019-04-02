02.04.2019 17:00 482

Центробанк России предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог недвижимости, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Кроме того, ЦБ выступает за повышение ответственности за нелегальную микрофинансовую деятельность (поднять штрафы с 500 тысяч рублей до 2 млн рублей) и введение уголовной ответственности для «черных» коллекторов и нелегальных кредиторов.

«Мы видим, что этот сектор очень быстро растет, и здесь есть, к сожалению, недобросовестные практики. Ключевой проблемой остаются нелегальные кредиторы, которые продолжают маскироваться под микрофинансовые организации», — заявила Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Мошенничества с квартирами, отданными под залог по микрокредиту, в последнее время не редкость. МФО даже находят способ обойти закон, говорит финансовый обозреватель Business FM Надежда Грошева:

Надежда Грошева

финансовый обозреватель Business FM

«В прошлом году разгорелся большой скандал, когда многодетную мать несовершеннолетних детей пытались выселить из квартиры. Как оказалось, ее мама заложила эту квартиру в МФО. Они просрочили несколько платежей и уже после узнали о том, что право на квартиру перешло в организацию. Есть ряд сомнительных организаций МФО со схемами, каким образом они потом получают жилье. При подписании документов они заполняют некую доверенность, где прописано, что в случае если задолженность не будет погашена, право собственности на квартиру вне судебного порядка переходит МФО. Потом они, естественно, продают жилье другим лицам. Как показало расследование, эти лица часто связаны с МФО. Для тех, кто получает такой заем, это крайне невыгодно, потому что речь обычно идет о нескольких сотнях тысяч рублей. На рынке эти квартиры стоят в десятки раз дороже. При этом МФО не дает возможности людям ни продать эти квартиры по рыночной цене, ни принять какие-то другие меры. Business FM удалось пообщаться с владельцами нескольких квартир, которые были потеряны таким образом. Как правило, это семьи с детьми. Они оказываются в очень тяжелой ситуации. Никто не хочет им помогать, даже несмотря на то, что это единственное жилье. Детей выселяют из этих квартир и заставляют выписываться. Тут надо понимать, что в принципе по закону есть судебный порядок решения подобных споров. Но документы составлены таким образом, чтобы обойти то, что прописано в законе».

ЦБ рассчитывает на то, что ему на законодательном уровне будет предоставлено право блокировки сайтов нелегальных кредиторов и «черных» МФО.