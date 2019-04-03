03.04.2019 08:10 566

Опрос предприятий о причине выбора зарплатного банка сейчас проводит ФАС, рассказали «Известиям» в службе. Результаты исследования планируется обсудить на заседании рабочей группы. При этом одним из способов отмены «зарплатного рабства» может стать обнуление комиссий за снятие наличных в банкоматах, заявил ранее замглавы службы Андрей Кашеваров. Отмену платы за снятие денег с карт не исключил и председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, однако он подчеркнул, что этот вопрос требует обсуждения, а детальной работы в этом направлении пока не ведется. Опрошенные «Известиями» банки отметили, что такой подход дополнительно зарегулирует финансовые организации, а существующие проблемы не решит.

В рабстве у начальника

ФАС вынесла свое предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах на обсуждение консультативного совета при Банке России, рассказали «Известиям» в службе. По мнению Андрея Кашеварова, это позволит решить проблему «зарплатного рабства». Также организация сейчас проводит опрос работодателей о критериях выбора зарплатного проекта. Итоги этого опроса будут обсуждаться на заседании межведомственной рабочей группы по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг.

В пресс-службе ЦБ не ответили на вопросы «Известий», поддерживают ли в регуляторе предложение ФАС. В Госдуме не исключают возможность отмены такой комиссии. Однако в практической плоскости вопрос пока не обсуждается, отметил Анатолий Аксаков.

Фактически «зарплатное рабство» в России было отменено в ноябре 2014 года. Сейчас каждый работник может принести в бухгалтерию своей организации заявление о том, что он хочет получать деньги на карту своего банка, а не того, который выбрал начальник.

Однако на деле закон не работает, потому что ответственность для работодателей за его нарушение не предусмотрена. Компании зачастую неохотно идут навстречу сотрудникам в желании получать зарплату на счет той кредитной организации, которую они выбирают сами. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, для бухгалтерии это дополнительные сложности — перечислять деньги сотрудникам на счета разных банков.

Во-вторых, чаще всего крупные компании, которые заключили соглашение о зарплатном проекте с каким-либо банком, получают от него льготные условия обслуживания. Если же работники таких организаций массово начнут менять финансовую организацию для начисления денег, это может лишить работодателя преференциальных условий.

В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому компаниям, препятствующим в перечислении зарплаты работникам в выбранный ими банк, будет грозить штраф в размере 10–20 тыс. рублей для руководителей и 30–50 тыс. рублей — для организаций. При этом срок, в течение которого работодатель обязан начать перечислять зарплату на новый счет, будет составлять 15 дней.

Зарегулировать банки

Опрошенные «Известиями» кредитные организации не поддержали предложение ФАС. Ограничение комиссий за снятие наличных в банкоматах на законодательном уровне проблему «зарплатного рабства» решить не поможет, но дополнительно зарегулирует финансовые организации, уверен вице-президент по розничному комиссионному бизнесу банка «Восточный» Владимир Кудряшов. Также это может привести к уменьшению пространства для маневра игроков рынка и ограничит конкуренцию.

Для решения проблемы «зарплатного рабства» есть два варианта, считает он. Первый — это ужесточение санкций, рост штрафов, налагаемых на организации за такие нарушения. Второй — законодательный запрет банкам и любым организациям заключать договоры по централизованному обслуживанию зарплатных клиентов.

— Сотрудник может указать любой способ получения зарплаты, любую банковскую карту, а организация, где он работает, не вправе ему ничего навязывать и предлагать какие-либо продукты, — предложил решение вопроса Владимир Кудряшов.

Решить проблему вполне реально, но только в случае ухода от практики подачи работником заявления о выборе банка для начисления оплаты труда через работодателя, уверен зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. Он предложил взять за основу внедренный в ряде стран функционал так называемого единого зарплатного реестра, который сам распределяет деньги по банкам. Однако такой путь несет в себе определенные риски для населения, говорила ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Все прочие меры административного либо нормативного воздействия будут иметь лишь ограниченное воздействие, но коренным образом ситуацию не поменяют, — подчеркнул Алексей Панферов.

У сотрудников должна быть по умолчанию возможность выбрать любую организацию для начисления денег самостоятельно, заявили «Известиям» в одном из банков, который входит в топ-20. Гражданин может по аналогии с госуслугами через интернет указать финансовую компанию самостоятельно. Это позволит избежать конфликтных ситуаций на производстве.

При обнулении комиссий за выдачу наличных банку придется брать все расходы на себя, отметил директор по маркетингу Уральского банка реконструкции и развития Алексей Мерзляков. А чтобы не работать себе в убыток, кредитная организация будет вынуждена повышать стоимость других услуг.

Противоположного мнения придерживаются в МТС Банке. Начальник управления корпоративных продаж и зарплатных проектов организации Сергей Написанов уверен, что обнуление комиссий за снятие наличных в «чужих» банкоматах заставит финансовые организации запустить новые более расширенные программы лояльности.

Инна ГРИГОРЬЕВА