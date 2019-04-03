03.04.2019 08:20 578

Совсем недавно Верховный cуд РФ сделал разъяснения, которые могут оказаться интересными многим гражданам, пострадавшим от непорядочных застройщиков.

Подобные дела — по всем проблемам обманутых дольщиков — высокая судебная инстанция рассматривает часто. Но на этот раз разъяснение касается так называемых апартаментов. Это помещения, которые на юридическом языке называются не столь красиво и изысканно. Апартаменты — это нежилые помещения. Но они пользуются повышенным спросом благодаря массированной рекламе и тому, что стоят они реально дешевле квартир. Но жить в них можно.

Покупая апартаменты, абсолютное большинство граждан даже не представляет, с какими юридическими трудностями им придется столкнуться, если стройка вовремя не закончится и они получат статус обманутых дольщиков.

Почти рутиной стала ситуация, когда пострадавший дольщик требует через суд закрепить за ним оплаченную долю в недостроенном здании. Это куда выгоднее, чем просить деньги, которые за несколько лет с момента уплаты успели "потерять в цене". Как правило, в подобных случаях в судах дольщики побеждают. Но это касается тех, кто вложил деньги в строительство квартиры, а застройщик обанкротился. А как быть дольщикам апартаментов? Они в последние годы также массово пошли в суды, требуя передать им помещения в недострое. И столкнулись с непредвиденными проблемами.

Верховный суд в своем разъяснении сказал, что после введения процедуры банкротства застройщика несостоявшиеся собственники апартаментов могут предъявлять требования только в арбитражный суд. А тот должен трансформировать требование таких дольщиков в денежное и залоговое требование с потерей любых надежд на получение своего апартамента от застройщика. Эта ситуация в корне отличается от той, в которую попадают владельцы жилых помещений.

Вот главное, что сказал Верховный суд.

Дольщик, вложивший свои средства в приобретение нежилого помещения, по закону лишен возможности требовать от застройщика неденежного исполнения имущественного характера. В переводе на общепринятый язык — гражданин не может требовать передачи ему нежилых помещений в недостроенном доме. Дольщик, вложившийся в апартаменты, имеет только одно право — заявить денежное требование.

Еще один неприятный момент, на который обратил внимание Верховный суд. Если "банкротный" дом все же спустя время введен в эксплуатацию, т,о поскольку нежилое помещение не может быть передано покупателю в натуре, оно включается в конкурсную массу, и застройщик обязан зарегистрировать за собой право собственности на него.

Гражданин не может получить нежилое помещение в недострое

В таком случае право залога дольщика трансформируется далее, а именно: его требования становятся обеспеченными залогом не всех помещений в доме, а лишь того помещения, которое подлежало передаче по условиям договора участия в долевом строительстве.

В таком случае вопрос: в какой суд должен пойти дольщик с требованием о признании права собственности на объект незавершенного строительства в виде конкретного нежилого помещения? Вот, что сказал Верховный суд. По Закону "О несостоятельности (банкротстве)" с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.