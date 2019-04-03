03.04.2019 08:40 523

У россиян, получающих пенсии ниже прожиточного минимума, они будут индексироваться по новой схеме. Закон об этом публикует "Российская газета".

Распространяется он абсолютно на всех неработающих получателей пенсий — страховых и социальных, по старости, по инвалидности или по потере кормильца.

До вступления в силу нового закона пенсии им платили по единой схеме: если человек не работает, а пенсия у него не дотягивала до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе (ПМП), то ему делали социальную доплату, которая выравнивала размер пенсии с уровнем прожиточного минимума в регионе, где проживает пенсионер.

Останется эта социальная доплата и сейчас. Но при каждой индексации пенсии она теперь не будет "съедать" прибавку. И люди смогут почувствовать реальное увеличение своих пенсий. Еще один крайне важный момент: теперь все пенсии в стране станут по размеру больше прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе.

Проблему незаметных прибавок озвучил в своем Послании Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин. И поручил изменить схему индексации низких пенсий. А также — пересчитать пенсии всем, кому с начала года ее уже повысили по старой схеме и сделать доплату за предыдущие месяцы (получателям страховых пенсий — с января, социальных — с апреля).

По закону перерасчеты всех видов пенсий как страховых, так и социальных должны произойти до 1 июля 2019 года.

Однако министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил ранее в интервью "Российской газете" , что, скорее всего, прибавку пенсионеры получат уже в мае.

По старым правилам индексация проходила так. Например, у человека была пенсия восемь тысяч рублей, а прожиточный минимум пенсионера в регионе — десять тысяч. Тогда социальная доплата к пенсии была две тысячи, и человек на руки получал десять тысяч. Потом, к примеру, прожиточный минимум пенсионера в регионе повышался на два процента и достигал 10 200 рублей, а пенсия человека индексировалась, допустим, на семь процентов или 560 рублей. Но на руки он получал не 10 560 рублей, а 10 200. Просто размер социальной доплаты становился уже не две тысячи, а 1640. Но человеку от этого легче не становилось. Прибавку к пенсии в 560 рублей он не ощущал.

Теперь эти 560 рублей будут прибавлять не к 8 тысячам рублей, а к 10 тысячам, и люди получат больше ровно на столько, насколько выросла их пенсия, а не увеличился прожиточный минимум пенсионера.

Еще через год, например, пенсии выросли опять на семь процентов, а ПМП — на два, до 10 404 рублей. А семь процентов от 8560 рублей — это 599,2 рубля. Прибавляем их к 10 404, и человек получит на руки 11 003,2 (а по старым правилам так и получил бы 10 404).

Напомним, что по старости можно получить как страховую, так и социальную пенсию. Первая платится тем, у кого накоплен страховой стаж (не меньше 10 лет, а с 2024 года — 15) и достаточно баллов (не меньше 16,2, а к 2025 году — не менее 30). Вторая — если ни стажа, ни баллов у человека не хватает, скажем, в силу того, что он работал неофициально или не работал совсем (часто это касается домохозяек). Социальная пенсия в этом случае назначается человеку не сразу, а только через пять лет после наступления пенсионного возраста. Страховая пенсия по инвалидности назначается человеку с инвалидностью, если у него есть опыт официальной работы.

Марина ГУСЕНКО