03.04.2019 08:50 467

Кабмин намерен стимулировать крупные компании с государственным участием входить в капитал перспективных стартапов. Соответствующее постановление готовят в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита в Пермь. Там он с утра оценил показательные выступления андроидов в технопарке Morion Digital, а позже провел встречу с местными предпринимателями.

При посещении технопарка в Перми премьер задержался на производственной площадке компании Promobot, создающей сервисных андроидов.

— Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич, — обратился к главе кабмина один из роботов на входе. — Мы с вами не виделись три года 10 месяцев шесть дней семь часов 15 минут и 40 секунд.

Председатель совета директоров компании Алексей Южаков пояснил, что предыдущая встреча была на открытии технопарка и андроид вспомнил главу кабмина благодаря системе распознавания лиц.

— Дмитрий Анатольевич, с нашей прошлой встречи я поумнел, теперь я могу быть не только промоутером, но и консультантом, администратором, экскурсоводом, полицейским, — снова включился в беседу робот.

Алексей Южаков пояснил, что в качестве полицейского такая машина уже работает в Казахстане. Всего же компания произвела более 400 роботов для 28 стран, включая Великобританию, Чехию, Испанию, Чили, Китай, ОАЭ и страны СНГ.

Организация использует 80% комплектующих российского производства, из них 70% — продукция пермских производителей, в том числе индивидуальных предпринимателей, некоторые из них приняли участие во встрече с премьером.

Во время разговора с главой кабмина пермский бизнесмен первый замгендиректора ООО «Инверсия-сенсор» Иван Шелемба посетовал, что далеко не все стартапы получают поддержку крупных компаний и не всегда имеют возможность вступить с ними в партнерство. Он попросил правительство рекомендовать таким компаниям активнее покупать доли в перспективных стартапах, содействовать молодым проектам.

— Это было бы правильно, — ответил Дмитрий Медведев. — Насколько я знаю, в настоящий момент у нас даже готовится постановление по поводу вхождения в капитал со стороны институтов развития и компаний с государственным участием — как мера поддержки подобного рода стартапов. Без каких-то предисловий хочу сказать: мы понимаем, что это полезная тема могла бы быть. С другой стороны, естественно, насильно в счастье никого не загонишь. Но можно принять какие-то меры, которые бы стимулировали крупные компании в том числе (потому что, насколько я понял, ваш вопрос касается именно вхождения в капитал). Такой документ сейчас готовится.

Особое внимание участники встречи уделили развитию программы льготного кредитования. По мнению предпринимателей, получить заемные средства стало проще, в первую очередь за счет многократного увеличения числа банков-участников и расширения отраслей. До конца года объем льготного кредитования должен вырасти до 1 трлн рублей. Процентную ставку по займам, которые выдаются в рамках национальной гарантийной системы, также удалось снизить, теперь она на 2–3% ниже рынка. По мнению Дмитрия Медведева, участие региональных банков можно расширить.

— У нас есть, вы знаете, специальная программа по кредитованию, — напомнил премьер. — Право на участие в ней получили 70 банков, в частности и небольшие региональные банки из 29 регионов. Вчера мы как раз говорили о том, чтобы список этих банков по возможности раздвинуть, поскольку малому бизнесу всегда или зачастую удобнее работать с региональными банками, нежели с крупными банками. Они и специфику лучше понимают, и, может быть, там требования не такие сложные, как в крупных структурах.

Один из участников встречи поинтересовался у главы кабинета, возможно ли распространить меры поддержки малого бизнеса при его переходе в более крупный.

— Это на самом деле важный момент, потому что в принципе нет такого малого бизнеса, который не мечтал бы стать средним, — отметил Дмитрий Медведев. — У нас этот принцип в целом существует, что льготы и преференции, которые установлены для МСБ, они сохраняются после исчезновения из реестра соответствующего предприятия, но с учетом того, о чем вы говорите, я думаю, может быть, нам его нужно специальным образом еще где-то отфиксировать в качестве общего правила, потому что ведь льготы, различного рода формы поддержки — они могут быть разными.

Министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что такое правило должно касаться и налоговых условий, и других требований к бизнесу.

— Мы сейчас с Минфином работаем, чтобы сделать такой промежуточный режим перехода от упрощенной системы к общей, чтобы первый-второй год требования вводились постепенно и не было резкого перехода из одного режима в другой, — сказал министр.

Сегодня в России зарегистрировано около 6 млн малых предприятий, которые дают чуть больше 19 млн рабочих мест. Вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП страны эксперты оценивают в 22% с небольшим. В соответствующем нацпроекте планируется, что к 2024 году число занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, вырастет до 25 млн человек. А доля МСП в валовом продукте достигнет 32,5%. Общие затраты на нацпроект составят 481,5 млрд рублей, из которых 416,2 млрд рублей — средства из федерального бюджета.

Павел ПАНОВ

